information fournie par AOF • 28/04/2026 à 17:22

Agenda Macro Zonebourse : le 29 avril 2026

(Zonebourse.com) - 11h00 : Sentiment économique (Zone Euro)

14h00 : Taux d'inflation (annuel) prél (Allemagne)

14h00 : Taux d'inflation (mensuel) prél (Allemagne)

14h30 : Permis de construire prél (États-Unis)

14h30 : Mises en chantier (États-Unis)

14h30 : Commandes de biens durables (mensuel) (États-Unis)

14h30 : Commandes de biens durables hors transportation (mensuel) (États-Unis)

14h30 : Stocks au détail ex autos (mensuel) adv (États-Unis)

15h45 : Décision de taux d'intérêt de la BdC (Canada)

15h45 : Rapport sur la politique monétaire de la Banque du Canada (Canada)

16h30 : Changement de stocks d'essence EIA (États-Unis)

16h30 : Changement des stocks de pétrole brut EIA (États-Unis)

20h00 : Fed décision de taux d'intérêt (États-Unis)

20h30 : Conférence de presse de la Fed (États-Unis)

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