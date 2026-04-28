Agenda Macro Zonebourse : le 29 avril 2026

(Zonebourse.com) - 11h00 : Sentiment économique (Zone Euro)
14h00 : Taux d'inflation (annuel) prél (Allemagne)
14h00 : Taux d'inflation (mensuel) prél (Allemagne)
14h30 : Permis de construire prél (États-Unis)
14h30 : Mises en chantier (États-Unis)
14h30 : Commandes de biens durables (mensuel) (États-Unis)
14h30 : Commandes de biens durables hors transportation (mensuel) (États-Unis)
14h30 : Stocks au détail ex autos (mensuel) adv (États-Unis)
15h45 : Décision de taux d'intérêt de la BdC (Canada)
15h45 : Rapport sur la politique monétaire de la Banque du Canada (Canada)
16h30 : Changement de stocks d'essence EIA (États-Unis)
16h30 : Changement des stocks de pétrole brut EIA (États-Unis)
20h00 : Fed décision de taux d'intérêt (États-Unis)
20h30 : Conférence de presse de la Fed (États-Unis)
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