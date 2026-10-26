Agenda Macro Zonebourse : le 27 octobre 2026

(Zonebourse.com) - 08h45 : Confiance des consommateurs (France)
13h00 : Permis de construire (mensuel) (États-Unis)
13h30 : Commandes de biens durables (mensuel) (États-Unis)
14h00 : Indice S&P/Case-Shiller du prix des logements (annuel) (États-Unis)
15h00 : Ventes de logements neufs (mensuel) (États-Unis)
15h00 : Confiance des consommateurs (Conference Board) (États-Unis)
21h30 : Changement de stock d'huile brute API (États-Unis)
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