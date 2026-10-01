Agenda Macro Zonebourse : le 2 octobre 2026

(Zonebourse.com) - 11h00 : Taux d'inflation de base (annuel) flash (Zone Euro)
11h00 : Taux d'inflation (annuel) flash (Zone Euro)
11h00 : Taux d'inflation (mensuel) flash (Zone Euro)
14h30 : Créations d'emplois dans le secteur non agricole (Etats-Unis)
14h30 : Taux de participation (Etats-Unis)
14h30 : Taux de chômage (Etats-Unis)
14h30 : Rémunération horaire moyenne (annuelle) (Etats-Unis)
14h30 : Rémunération horaire moyenne (mensuelle) (Etats-Unis)
16h00 : Commandes à l'industrie (mensuelles) (Etats-Unis)
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer