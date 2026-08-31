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Agenda Macro Zonebourse : le 1er septembre 2026
information fournie par AOF 31/08/2026 à 17:05
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(Zonebourse.com) - 08h00 : Ventes au détail (annuel) (Allemagne)

08h00 : Ventes au détail (mensuel) (Allemagne)

11h00 : Taux d'inflation (annuel) de flash (Zone Euro)

11h00 : Taux d'inflation (mensuel) de flash (Zone Euro)

11h00 : Taux de chômage (Zone Euro)

11h00 : Taux d'inflation de base (annuel) flash (Zone Euro)

16h00 : Indice ISM manufacturier (Etats-Unis)

16h00 : Indice ISM manufacturier emploi (Etats-Unis)

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