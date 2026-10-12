Agenda Macro Zonebourse : le 13 octobre 2026

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Les discussions sur l'avenir des salariés de SFR vont reprendre vendredi entre les représentants du personnel et le consortium d'acheteurs de l'opérateur, après avoir été suspendues en septembre à la suite du rejet par les syndicats des propositions formulées, ... Lire la suite
L'Etat va "augmenter significativement sa participation" au capital du groupe minier en difficulté Eramet au point d'en devenir "très largement le premier actionnaire", dans le cadre d'une augmentation de capital allant jusqu'à 500 millions d'euros et prévue pour ... Lire la suite
Pas de données volées, mais des produits frais à jeter : plusieurs enseignes de supermarchés françaises ont été victimes dans la nuit de dimanche à lundi d'une cyberattaque "inédite" visant leurs installations frigorifiques, suscitant des craintes en matière de ... Lire la suite
Plus de pâtisseries, de cafés et de salles de sport mais moins de librairies et de prêt-à-porter. A Paris, le commerce "résiste", selon les premières tendances 2026, mais change de visage. "Le commerce résiste fortement aux effets de crises exogènes et structurelles, ... Lire la suite
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