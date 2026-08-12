Agenda Macro Zonebourse : le 13 août 2026

(Zonebourse.com) - 08h00 : Croissance du PIB (trimestriel) préliminaire (Royaume-Uni)
08h00 : PIB (mensuel) (Royaume-Uni)
11h00 : Production industrielle (mensuelle) (Zone Euro)
14h30 : Inscriptions hebdomadaires au chômage (Etats-Unis)
14h30 : Prix à la production core (mensuel) (Etats-Unis)
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