Agenda Macro Zonebourse : le 11 août 2026

(Zonebourse.com) - 16h00 : Ventes de logements existants (États-Unis)
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La Bourse de New York a clôturé en légère baisse lundi, quelque peu crispée par une nouvelle hausse des prix du pétrole, sur fond d'attentisme avant la publication des chiffres de l'inflation américaine pour le mois de juillet. Le Dow Jones a perdu 0,11%, l'indice ... Lire la suite
Portés par un Léon Marchand supersonique et un public survolté, les Bleus ont remporté la médaille d'argent du relais 4x200 m nage libre, lundi au premier jour de compétition des Championnats d'Europe de natation de Paris. Pourtant relégué à la ligne d'eau numéro ... Lire la suite
De Gargantua à Dragon Ball ? Des discussions sont en cours entre les autorités françaises et une société d'investissement saoudienne pour implanter dans le Val-d'Oise un parc d'attractions Dragon Ball sur le site de l'ancien parc Mirapolis fermé il y a 35 ans. ... Lire la suite
Sous l'effet des vagues de chaleur répétées, la sécheresse continue de s'aggraver en France: début août, alors que l'été est loin d'être fini, deux tiers des nappes phréatiques présentent des niveaux sous les normales, un phénomène qui pourrait s'accentuer dans ... Lire la suite
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