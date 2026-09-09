Agenda Macro Zonebourse : le 10 septembre 2026

(Zonebourse.com) - 14h15 : BCE - Décision de taux d'intérêt (Zone Euro)
14h30 : Inscriptions hebdomadaires au chômage (Etats-Unis)
14h30 : Prix à la production core (mensuel) (Etats-Unis)
14h30 : Prix à la production (mensuel) (Etats-Unis)
14h45 : Conférence de presse de la BCE (Zone Euro)
16h00 : Ventes de logements existants (mensuel) (Etats-Unis)
18h00 : Changement des stocks de pétrole brut EIA (Etats-Unis)
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