 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 950,00
-0,50%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Agenda AOF / Sociétés France - Vendredi 22 août 2025
information fournie par AOF 21/08/2025 à 17:31

(AOF) - Aucune publication d'importance n'est attendue ce jour.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • En Tunisie, une "révolution des boucles" contre les diktats de beauté
    En Tunisie, une "révolution des boucles" contre les diktats de beauté
    information fournie par AFP Video 21.08.2025 17:47 

    En Tunisie, les établissements et marques prônant un retour au naturel sont en plein essor, signe d'une "révolution des boucles" en marche.

  • Israël: marche pour la libération des otages
    Israël: marche pour la libération des otages
    information fournie par AFP Video 21.08.2025 17:40 

    Des Israéliens et des proches des otages détenus à Gaza ont défilé mercredi du kibboutz Beeri jusqu'à un mémorial pour les victimes du festival de musique Nova, deux sites qui ont été attaqués par le Hamas le 7 octobre 2023.

  • euro dollar billet (Crédits: Adobe Stock)
    L'euro cède du terrain face au dollar
    information fournie par AOF 21.08.2025 17:24 

    (AOF) - L'euro cède 0,32% à 1,1615 dollar alors que l'indice de la confiance des consommateurs dans la zone euro s'est dégradée plus que prévu en août, à -15,5. Il est en-dessous des anticipations des économistes : -15 contre -14,7 en juillet. Par ailleurs, en ... Lire la suite

  • Photo diffusée le 27 septembre 2022 par le commandement de la défense danoise montrant une fuite de gaz sur le gazoduc Nord Stream 2, vue depuis un avion F-16 de la défense danoise en mer Baltique ( Défense danoise / Handout )
    Un Ukrainien arrêté en Italie pour le sabotage du gazoduc russe Nord Stream
    information fournie par AFP 21.08.2025 17:03 

    Près de trois ans après le sabotage du gazoduc russe Nord Stream dans la mer Baltique, un Ukrainien suspecté d'être l'un des coordinateurs du commando a été arrêté jeudi en Italie. Il s'agit de la première arrestation dans cette mystérieuse affaire, particulièrement ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank