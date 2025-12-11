Agenda AOF / Sociétés France - Vendredi 12 décembre 2025

(AOF) - Aucune publication d'importance n'est attendue ce jour.
A lire aussi
-
La saisie spectaculaire par les forces américaines d'un pétrolier au large des côtes vénézuéliennes marque un renforcement majeur de la pression des Etats-Unis sur Caracas et son dirigeant Nicolas Maduro, qui a reçu le soutien jeudi de Moscou. Lors d'un échange ... Lire la suite
-
Google risque une amende de l'UE l'année prochaine pour avoir favorisé ses propres services, selon certaines sources
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Foo Yun Chee Google, la société d'Alphabet GOOGL.O , devrait se voir infliger une ... Lire la suite
-
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré jeudi que les Etats-Unis continuaient de demander d'importantes concessions de la part de son pays dans les négociations pour mettre fin à la guerre avec la Russie, dont le retrait de ses troupes du Donbass. L'administration ... Lire la suite
-
La Bourse de Paris a avancé de 0,79% jeudi, portée par l'optimisme au lendemain d'une nouvelle baisse de taux de la Réserve fédérale américaine (Fed). L'indice vedette CAC 40 a terminé en hausse de 63,07 points, à 8.085,76 points. La veille, l'indice vedette a ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer