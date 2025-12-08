Agenda AOF / Sociétés France - Semaine du lundi 8 décembre 2025

(AOF) - Lundi 8 décembre
Le concepteur et constructeur de navires de plaisance livrera ses résultats annuels 2024-2025.
Mardi 9 décembre
Abeo
Le fabricant et distributeur d'équipements de sport et de loisirs annoncera ses résultats du premier semestre.
Figeac Aéro
L'entreprise spécialisée dans la sous-traitance d'équipements aéronautiques publiera ses résultats du premier semestre.
Groupe Partouche
Le groupe de casinos précisera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.
La société de licensing biopharmaceutique en phase clinique et commerciale dévoilera ses résultats du premier semestre.
Mercredi 10 décembre
Innelec Multimedia
La société dédiée à la distribution dans l'univers du jeu vidéo, à la fabrication d'accessoires et à l'animation et la valorisation de licence
Prismaflex
Le spécialiste de la fabrication industrielle de panneaux d'affichage et de l'impression numérique grand format livrera ses résultats du premier semestre.
Jeudi 11 décembre
Hunyvers
Le spécialiste de la distribution dans le domaine des véhicules de loisirs et du nautisme précisera ses résultats annuels.
LDLC
Le spécialiste de la high-tech signalera ses résultats du premier semestre.
Miliboo
La marque digitale d'ameublement communiquera son chiffre d'affaires du premier semestre.
Vendredi 12 décembre
Aucune publication d'importance n'est attendue ce jour.
