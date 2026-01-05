information fournie par AOF • 05/01/2026 à 15:42

Agenda AOF / Sociétés France - Semaine du lundi 5 janvier 2026

(AOF) - Lundi 5 janvier

Argan

La foncière spécialisée dans les plateformes logistiques précisera son chiffre d'affaire du quatrième trimestre.

Mardi 6 janvier

LDC

Le groupe agroalimentaire dévoilera son chiffre d'affaires du troisième trimestre 2025-2026.

Trigano

Le spécialiste des véhicules et équipements de loisirs livrera son chiffre d'affaires du premier trimestre 2026.

Mercredi 7 janvier

Cogra

Le fabricant de granulés de bois publiera son chiffre d'affaires du deuxième trimestre 2024-2025.

Hoffmann Green Cement Technologies

Le spécialiste de la décarbonation du secteur de la construction qui conçoit et commercialise des ciments innovants sans clinker, annoncera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

Pluxee

L'ancienne division d'avantages aux salariés de Sodexo précisera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Jeudi 8 janvier

GenSight Biologics

La société biopharmaceutique indiquera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

OVHcloud

Le spécialiste du cloud communiquera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Sodexo

Le spécialiste des services de restauration collective rendra compte de son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Vendredi 9 janvier

Aucune publication d'importance n'est prévue ce jour.