Agenda AOF / Sociétés France - Semaine du lundi 5 janvier 2026

(AOF) - Lundi 5 janvier
La foncière spécialisée dans les plateformes logistiques précisera son chiffre d'affaire du quatrième trimestre.
Mardi 6 janvier
LDC
Le groupe agroalimentaire dévoilera son chiffre d'affaires du troisième trimestre 2025-2026.
Le spécialiste des véhicules et équipements de loisirs livrera son chiffre d'affaires du premier trimestre 2026.
Mercredi 7 janvier
Cogra
Le fabricant de granulés de bois publiera son chiffre d'affaires du deuxième trimestre 2024-2025.
Hoffmann Green Cement Technologies
Le spécialiste de la décarbonation du secteur de la construction qui conçoit et commercialise des ciments innovants sans clinker, annoncera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.
L'ancienne division d'avantages aux salariés de Sodexo précisera son chiffre d'affaires du premier trimestre.
Jeudi 8 janvier
La société biopharmaceutique indiquera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.
Le spécialiste du cloud communiquera son chiffre d'affaires du premier trimestre.
Sodexo
Le spécialiste des services de restauration collective rendra compte de son chiffre d'affaires du premier trimestre.
Vendredi 9 janvier
Aucune publication d'importance n'est prévue ce jour.
