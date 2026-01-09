Orange, plus forte baisse du CAC 40 à la clôture du vendredi 9 janvier 2026

(AOF) - Orange (-2,87%, à 14,195 euros)

Le titre de l'opérateur historique a subi de logiques prises de bénéfices après avoir enchaîné trois progressions consécutives. Sur cette période, l'action Orange avait repris 3,25%.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Agilité du modèle d’affaires alliant volumes et valeur :

- priorité à l’efficacité opérationnelle avec le programme Efficiency,

- dynamisation de l’autofinancement via le plan de retraite anticipé,

- clientèle de détail : extension de la base d’actifs ,, montée en puissance des clients convergents, soit une base de plus de 10 millions en France, plus créatrice en valeur,

- infrastructures : regroupement en France des « points hauts » des infrastructures passives via Totem et monétisation de iberco en Espagne (n° 1 via la création de PripupFiber ») et Pologne,

- Orange Business : objectif 2025de 1,3 Md€ de revenus et de réduction de la baisse de la rentabilité opérationnelle (départs volontaires, réduction de + ½ portefeuille) et investissements massifs en industrie 4.0, transformation numérique et IA générative,

- dynamisme de la zone Afrique-Moyen-Orient (160 millions de clients mobile), 1 ère contributrice à la croissance, avec une anticipation de hausse supérieure à 10 % de l’excédent d’exploitation en 2025,

- innovation riche de + 9 000 brevets, focalisée sur l’intelligence des réseaux, automatisés via les « Network integration factories », l’expérience client et la durabilité des usages de données et d’IA, renforcée par la co-innovation, la plateforme Datavenue et la co-construction d'offres, finançant + de 500 start-ups (fOrange Ventures doté de 350 M€) ;

Stratégie environnementale visant le zéro carbone en 2050 :

- réduction de 30 % des émissions des scopes 1 et 2 en 2025, vs 2018, et de 45 % des émissions de scope 3 vs 2020 en 2030,

- économie circulaire dans tout le process et usages, Fonds carbone Orange Nature et Padus Lab (efficacité énergétique des réseaux et centres de données) :

- Partenariat stratégique avec Mistral AI -recherche, optimisation des réseaux, élargissement de l’offre aux clients professionnels- et vigilance à l’égard de l’IA (anticipation d’une occupation à court terme de 50 % du trafic réseau) ;

- Capacité à accroître la valeur des clients, avec l’ARPO de plus cher du marché, soit 78,6 € ;

- Situation financière contrôlée avec un effet de levier de la dette ramené à 1,8 et un autofinancement organique de 7,2 Mds€.

Enjeux

Défis

- Sensibilité boursière au dynamisme de la croissance des revenus en Afrique, qui contribue aux 8/10 èmes de l’amélioration de la profitabilité ;

- Accueil des investisseurs au plan à moyen terme qui sera présenté début 2026 ;

- Suivi du dossier de la reprise, commune à Bouygues et Free, des activités d’Altice (SFR)en France, l’offre totale de 17 Mds€ ayant été rejetée en octobre, Altice estimant à 30 Mds€ la valeur de ses actifs frarnçais ;

- Masorange, co-entreprise, n° 1 en Espagne avec 37 millions de clients :

- 300 M€ de synergies attendues en 2025 (500 M€ pour 2028),

- prise de contrôle total par rachat aux co-actionnaires KKr, Cinven et Providence ;,

- Attente de croissance externe en Afrique et en Europe (33 % de parts de marché) ;

- Après une hausse de 0,8% des revenus et de 3,7 % de l’excédent brut d’exploitation au 3 ème trimestre, objectifs 2025 relevés pour la 3 ème fois : hausse de 3,7 % de l’excédent brut d’exploitation, Capex en fort repli et autofinancement des télécoms de + 3,6 Mds€ ;

- Dividende 2024 de 0,75 € et confirmation d’un versement au moins égal pour 2025.