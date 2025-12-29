Agenda AOF / Sociétés France - Semaine du lundi 29 décembre 2025

(AOF) - Lundi 29 décembre
Aucune publication d'importance n'est attendue.
Mardi 30 décembre
Aucune publication d'importance n'est attendue.
Mercredi 31 décembre
Aucune publication d'importance n'est attendue.
Jeudi 1er janvier
Aucune publication d'importance n'est attendue ce jour.
Vendredi 2 janvier
Aucune publication d'importance n'est attendue ce jour.
