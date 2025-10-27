Agenda AOF / Sociétés France - Semaine du lundi 27 octobre 2025

(AOF) - Lundi 27 octobre
Bigben
Le spécialiste de l'édition de jeux vidéo, de la conception et de la distribution d'accessoires mobiles et gaming annoncera son chiffre d'affaires au premier semestre.
La société spécialisée dans les maisons de retraite médicalisées présentera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.
L'entreprise de haute technologie livrera ses résultats du troisième trimestre.
Lumibird
Le spécialiste des technologies laser présentera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.
Mardi 28 octobre
Le spécialiste des gaz industriels précisera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.
Le gestionnaire d'actifs dévoilera ses résultats du troisième trimestre.
Le fabricant de stylos, rasoirs et autres articles promotionnels présentera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.
Le groupe bancaire communiquera ses résultats du troisième trimestre.
Le groupe de services informatiques et de conseil livrera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.
Compagnie des Alpes
Le spécialiste du secteur des loisirs annoncera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.
Le groupe agroalimentaire indiquera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.
L'ex-Orpea dévoilera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.
Haulotte Group
Le constructeur français d'engins de travaux publics présentera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.
Le groupe audiovisuel rendra compte de son chiffre d'affaires du troisième trimestre.
Séché Environnement
Le spécialiste du traitement des déchets signalera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.
Vetoquinol
Le spécialiste de la santé animale annoncera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.
Mercredi 29 octobre
Le constructeur aéronautique dévoilera ses résultats du troisième trimestre.
Claranova
Le pure player de l'édition de logiciels communiquera ses résultats annuels.
Manitou
Le spécialiste des engins de manutention et d'élévation de personnes présentera
son chiffre d'affaires du troisième trimestre.
Sogeclair
La société d'ingénierie spécialiste de l'aéronautique indiquera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.
L'entreprise de services du numérique précisera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.
Jeudi 30 octobre
L'assureur livrera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.
Le groupe bancaire publiera ses résultats du troisième trimestre.
Le groupe de blanchisserie industrielle livrera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.
Le groupe minier précisera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.
Le groupe dédié aux spécialités minérales pour l'industrie communiquera ses résultats du troisième trimestre.
LDLC
Le spécialiste de la high-tech livrera son chiffre d'affaires du deuxième trimestre.
L'ancienne division Avantages de Sodexo annoncera ses résultats annuels.
Le spécialiste des matériaux de construction signalera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.
Le spécialiste de la transformation numérique, de la gestion de l'énergie et de l'automatisation présentera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.
Le groupe bancaire dévoilera ses résultats du troisième trimestre.
Le constructeur automobile précisera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.
Le groupe audiovisuel communiquera ses résultats du troisième trimestre.
Le groupe pétrolier signalera ses résultats du troisième trimestre.
L'ex-CGG diffusera ses résultats du troisième trimestre.
Wavestone
Le cabinet de conseil en transformation des entreprises indiquera son chiffre d'affaires du premier semestre.
Vendredi 31 octobre
Le concepteur et développeur du cœur artificiel total le plus avancé au monde présentera ses résultats du premier semestre.
Le groupe livrera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.
Neolife
Le spécialiste des éco-matériaux issus des technologies vertes annoncera ses résultats du premier semestre.
Le réassureur publiera ses résultats du troisième trimestre.
Le spécialiste des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications communiquera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.
