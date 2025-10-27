information fournie par AOF • 27/10/2025 à 15:38

Agenda AOF / Sociétés France - Semaine du lundi 27 octobre 2025

(AOF) - Lundi 27 octobre

Bigben

Le spécialiste de l'édition de jeux vidéo, de la conception et de la distribution d'accessoires mobiles et gaming annoncera son chiffre d'affaires au premier semestre.

Clariane

La société spécialisée dans les maisons de retraite médicalisées présentera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Exosens

L'entreprise de haute technologie livrera ses résultats du troisième trimestre.

Lumibird

Le spécialiste des technologies laser présentera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Mardi 28 octobre

Air Liquide

Le spécialiste des gaz industriels précisera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Amundi

Le gestionnaire d'actifs dévoilera ses résultats du troisième trimestre.

Bic

Le fabricant de stylos, rasoirs et autres articles promotionnels présentera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

BNP Paribas

Le groupe bancaire communiquera ses résultats du troisième trimestre.

Capgemini

Le groupe de services informatiques et de conseil livrera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Compagnie des Alpes

Le spécialiste du secteur des loisirs annoncera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

Danone

Le groupe agroalimentaire indiquera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Emeis

L'ex-Orpea dévoilera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Haulotte Group

Le constructeur français d'engins de travaux publics présentera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

M6

Le groupe audiovisuel rendra compte de son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Séché Environnement

Le spécialiste du traitement des déchets signalera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Vetoquinol

Le spécialiste de la santé animale annoncera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Mercredi 29 octobre

Airbus

Le constructeur aéronautique dévoilera ses résultats du troisième trimestre.

Claranova

Le pure player de l'édition de logiciels communiquera ses résultats annuels.

Manitou

Le spécialiste des engins de manutention et d'élévation de personnes présentera

son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Sogeclair

La société d'ingénierie spécialiste de l'aéronautique indiquera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Sopra Steria

L'entreprise de services du numérique précisera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Jeudi 30 octobre

Axa

L'assureur livrera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Crédit Agricole

Le groupe bancaire publiera ses résultats du troisième trimestre.

Elis

Le groupe de blanchisserie industrielle livrera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Eramet

Le groupe minier précisera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Imerys

Le groupe dédié aux spécialités minérales pour l'industrie communiquera ses résultats du troisième trimestre.

LDLC

Le spécialiste de la high-tech livrera son chiffre d'affaires du deuxième trimestre.

Pluxee

L'ancienne division Avantages de Sodexo annoncera ses résultats annuels.

Saint-Gobain

Le spécialiste des matériaux de construction signalera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Schneider Electric

Le spécialiste de la transformation numérique, de la gestion de l'énergie et de l'automatisation présentera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Société Générale

Le groupe bancaire dévoilera ses résultats du troisième trimestre.

Stellantis

Le constructeur automobile précisera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

TF1

Le groupe audiovisuel communiquera ses résultats du troisième trimestre.

TotalEnergies

Le groupe pétrolier signalera ses résultats du troisième trimestre.

Viridien

L'ex-CGG diffusera ses résultats du troisième trimestre.

Wavestone

Le cabinet de conseil en transformation des entreprises indiquera son chiffre d'affaires du premier semestre.

Vendredi 31 octobre

Carmat

Le concepteur et développeur du cœur artificiel total le plus avancé au monde présentera ses résultats du premier semestre.

GTT

Le groupe livrera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Neolife

Le spécialiste des éco-matériaux issus des technologies vertes annoncera ses résultats du premier semestre.

Scor

Le réassureur publiera ses résultats du troisième trimestre.

Spie

Le spécialiste des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications communiquera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.