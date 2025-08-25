 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Agenda AOF / Sociétés France- Semaine du lundi 25 août 2025
information fournie par AOF 25/08/2025 à 17:58

(AOF) - Lundi 25 août

Freelance.com

Le spécialiste de la relation entre les entreprises et leurs talents externes publiera son chiffre d'affaires du premier semestre 2025.

Mardi 26 août

Entech

La société de technologie spécialisée dans le stockage et le pilotage intelligent des énergies renouvelables communiquera son chiffre d'affaires du premier semestre.

Mercredi 27 août

Eiffage

Le groupe de construction dévoilera ses résultats du premier semestre.

Jeudi 28 août

Abionyx Pharma

L'entreprise de biotechnologie présentera son chiffre d'affaires du deuxième trimestre.

Pernod Ricard

Le groupe de vins et de spiritueux rendra compte de ses résultats annuels.

Vendredi 29 août

Memscap

Le fournisseur de solutions de capteurs de pression de haute précision et de forte stabilité pour les marchés de l'aéronautique et du médical annoncera ses résultats du premier semestre.

Valeurs associées

ABIONYX PHARMA
2,1800 EUR Euronext Paris +3,81%
EIFFAGE
119,1000 EUR Euronext Paris -5,40%
ENTECH
8,8000 EUR Euronext Paris +2,92%
FREELANCE.COM
2,1800 EUR Euronext Paris -0,91%
MEMSCAP REGPT
3,8000 EUR Euronext Paris -1,30%
PERNOD RICARD
99,7000 EUR Euronext Paris -2,11%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

