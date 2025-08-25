Agenda AOF / Sociétés France- Semaine du lundi 25 août 2025

(AOF) - Lundi 25 août
Freelance.com
Le spécialiste de la relation entre les entreprises et leurs talents externes publiera son chiffre d'affaires du premier semestre 2025.
Mardi 26 août
Entech
La société de technologie spécialisée dans le stockage et le pilotage intelligent des énergies renouvelables communiquera son chiffre d'affaires du premier semestre.
Mercredi 27 août
Le groupe de construction dévoilera ses résultats du premier semestre.
Jeudi 28 août
Abionyx Pharma
L'entreprise de biotechnologie présentera son chiffre d'affaires du deuxième trimestre.
Le groupe de vins et de spiritueux rendra compte de ses résultats annuels.
Vendredi 29 août
Le fournisseur de solutions de capteurs de pression de haute précision et de forte stabilité pour les marchés de l'aéronautique et du médical annoncera ses résultats du premier semestre.
