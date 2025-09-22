information fournie par AOF • 22/09/2025 à 17:27

Agenda AOF / Sociétés France - Semaine du lundi 22 septembre 2025

(AOF) - Lundi 22 septembre

Genfit

La société biopharmaceutique annoncera ses résultats du premier semestre

Genoway

La société spécialisée dans la conception de solutions précliniques prédictives pour permettre aux acteurs de la recherche pharmaceutique

HDF

Le fabricant de piles à combustible de forte puissance et développeur de grandes infrastructures hydrogène précisera ses résultats du premier semestre.

Intrasense

Le spécialiste des solutions logicielles d'imagerie médicale signalera ses résultats du premier semestre

Mardi 23 septembre

ABC Arbitrage

ABC Arbitrage rendra compte de ses résultats trimestriels

Groupe Crit

Groupe Crit publiera ses résultats du deuxième trimestre

Lumibird

Lumibird annoncera ses résultats sur la période avril-juin

Mercredi 24 septembre

2CRSi

2CRSi dévoilera ses résultats pour le T2

Bénéteau

Bénétau publiera une estimation de ses résultats du deuxième trimestre

Guerbet

Guerbet annoncera ses résultats du deuxième trimestre

Infotel

Infotel : résultats du deuxième trimestre

Latécoère

Latécoère rendra compte de ses résultats du deuxième trimestre

Quadient

Quadient dévoilera ses résultats pour le deuxième trimestre

Synergie

Synergie annoncera ses comptes du deuxième trimestre

Trigano

Trigano fera le point sur son activité du quatrième trimestre de son exercice 2024-202

Jeudi 25 septembre

Adocia

Adocia dévoilera ses résultats du deuxième trimestre

Alten

Alten publiera ses résultats du deuxième trimestre

Cegedim

Cegedim annoncera ses résultats du deuxième trimestre

Hexaom

Hexaom rendra compte de ses résultats du deuxième trimestre

Inventiva

Inventiva : résultats du deuxième trimestre

Marie Brizard Wine & Spirits

Marie Brizard Wine & Spirits dévoilera ses résultats du T2

Riber

Riber publiera ses résultats du deuxième trimestre

Vendredi 26 septembre 2025

Balyo

Baly o rendra compte de ses résultats du deuxième trimestre

Bonduelle

Bonduelle publiera ses résultats du quatrième trimestre 2024-2025

Dekuple

Dekuple dévoilera ses résultats du deuxième trimestre

Equasens

Equasens dévoilera ses résultats du deuxième trimestre