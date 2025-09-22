 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
7 834,00
-0,17%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Agenda AOF / Sociétés France - Semaine du lundi 22 septembre 2025
information fournie par AOF 22/09/2025 à 17:27

(AOF) - Lundi 22 septembre

Genfit

La société biopharmaceutique annoncera ses résultats du premier semestre

Genoway

La société spécialisée dans la conception de solutions précliniques prédictives pour permettre aux acteurs de la recherche pharmaceutique

HDF

Le fabricant de piles à combustible de forte puissance et développeur de grandes infrastructures hydrogène précisera ses résultats du premier semestre.

Intrasense

Le spécialiste des solutions logicielles d'imagerie médicale signalera ses résultats du premier semestre

Mardi 23 septembre

ABC Arbitrage

ABC Arbitrage rendra compte de ses résultats trimestriels

Groupe Crit

Groupe Crit publiera ses résultats du deuxième trimestre

Lumibird

Lumibird annoncera ses résultats sur la période avril-juin

Mercredi 24 septembre

2CRSi

2CRSi dévoilera ses résultats pour le T2

Bénéteau

Bénétau publiera une estimation de ses résultats du deuxième trimestre

Guerbet

Guerbet annoncera ses résultats du deuxième trimestre

Infotel

Infotel : résultats du deuxième trimestre

Latécoère

Latécoère rendra compte de ses résultats du deuxième trimestre

Quadient

Quadient dévoilera ses résultats pour le deuxième trimestre

Synergie

Synergie annoncera ses comptes du deuxième trimestre

Trigano

Trigano fera le point sur son activité du quatrième trimestre de son exercice 2024-202

Jeudi 25 septembre

Adocia

Adocia dévoilera ses résultats du deuxième trimestre

Alten

Alten publiera ses résultats du deuxième trimestre

Cegedim

Cegedim annoncera ses résultats du deuxième trimestre

Hexaom

Hexaom rendra compte de ses résultats du deuxième trimestre

Inventiva

Inventiva : résultats du deuxième trimestre

Marie Brizard Wine & Spirits

Marie Brizard Wine & Spirits dévoilera ses résultats du T2

Riber

Riber publiera ses résultats du deuxième trimestre

Vendredi 26 septembre 2025

Balyo

Baly o rendra compte de ses résultats du deuxième trimestre

Bonduelle

Bonduelle publiera ses résultats du quatrième trimestre 2024-2025

Dekuple

Dekuple dévoilera ses résultats du deuxième trimestre

Equasens

Equasens dévoilera ses résultats du deuxième trimestre

2CRSI
8,6700 EUR Euronext Paris +1,52%
ABC ARBITRAGE
5,9500 EUR Euronext Paris +0,34%
ADOCIA
8,3800 EUR Euronext Paris +10,26%
ALTEN
66,6000 EUR Euronext Paris +0,53%
BALYO
0,3740 EUR Euronext Paris -4,59%
BENETEAU
8,7300 EUR Euronext Paris +0,34%
BONDUELLE
7,5600 EUR Euronext Paris +1,07%
CEGEDIM
10,0500 EUR Euronext Paris +0,50%
CRIT
59,2000 EUR Euronext Paris +0,68%
DEKUPLE
26,0000 EUR Euronext Paris 0,00%
EQUASENS
46,2000 EUR Euronext Paris +1,54%
GENFIT
3,2940 EUR Euronext Paris -8,85%
GENOWAY
3,0600 EUR Euronext Paris +6,99%
GUERBET
14,6600 EUR Euronext Paris +3,97%
HEXAOM
28,4000 EUR Euronext Paris -4,38%
HYDROGENE DE FRANCE
4,6600 EUR Euronext Paris -3,32%
INFOTEL
42,6000 EUR Euronext Paris +0,24%
INTRASENSE
0,3000 EUR Euronext Paris +1,69%
INVENTIVA
4,6700 EUR Euronext Paris +1,97%
LUMIBIRD
19,8000 EUR Euronext Paris +1,54%
MARIE BRIZARD
2,8900 EUR Euronext Paris -2,03%
QUADIENT
16,1400 EUR Euronext Paris +0,62%
RIBER
3,4200 EUR Euronext Paris -2,70%
SYNERGIE
28,4000 EUR Euronext Paris -1,05%
TRIGANO
145,7000 EUR Euronext Paris +0,69%
