Agenda AOF / Sociétés France - Semaine du lundi 22 septembre 2025

(AOF) - Lundi 22 septembre
La société biopharmaceutique annoncera ses résultats du premier semestre
Genoway
La société spécialisée dans la conception de solutions précliniques prédictives pour permettre aux acteurs de la recherche pharmaceutique
HDF
Le fabricant de piles à combustible de forte puissance et développeur de grandes infrastructures hydrogène précisera ses résultats du premier semestre.
Intrasense
Le spécialiste des solutions logicielles d'imagerie médicale signalera ses résultats du premier semestre
Mardi 23 septembre
ABC Arbitrage
ABC Arbitrage rendra compte de ses résultats trimestriels
Groupe Crit
Groupe Crit publiera ses résultats du deuxième trimestre
Lumibird
Lumibird annoncera ses résultats sur la période avril-juin
Mercredi 24 septembre
2CRSi
2CRSi dévoilera ses résultats pour le T2
Bénétau publiera une estimation de ses résultats du deuxième trimestre
Guerbet
Guerbet annoncera ses résultats du deuxième trimestre
Infotel
Infotel : résultats du deuxième trimestre
Latécoère
Latécoère rendra compte de ses résultats du deuxième trimestre
Quadient dévoilera ses résultats pour le deuxième trimestre
Synergie
Synergie annoncera ses comptes du deuxième trimestre
Trigano fera le point sur son activité du quatrième trimestre de son exercice 2024-202
Jeudi 25 septembre
Adocia dévoilera ses résultats du deuxième trimestre
Alten publiera ses résultats du deuxième trimestre
Cegedim
Cegedim annoncera ses résultats du deuxième trimestre
Hexaom
Hexaom rendra compte de ses résultats du deuxième trimestre
Inventiva
Inventiva : résultats du deuxième trimestre
Marie Brizard Wine & Spirits
Marie Brizard Wine & Spirits dévoilera ses résultats du T2
Riber
Riber publiera ses résultats du deuxième trimestre
Vendredi 26 septembre 2025
Balyo
Baly o rendra compte de ses résultats du deuxième trimestre
Bonduelle
Bonduelle publiera ses résultats du quatrième trimestre 2024-2025
Dekuple
Dekuple dévoilera ses résultats du deuxième trimestre
Equasens
Equasens dévoilera ses résultats du deuxième trimestre
