Agenda AOF / Sociétés France - Semaine du lundi 15 décembre 2025

(AOF) - Lundi 15 décembre
Aucune publication d'importance n'est attendue ce jour.
Mardi 16 décembre
Plastivaloire
Le fabricant de pièces plastiques complexes destinées aux produits de grande consommation présentera ses résultats annuels.
Mercredi 17 décembre
Aucune publication d'importance n'est attendue ce jour.
Jeudi 18 décembre
Exel Industries
Le spécialiste de la pulvérisation pour l'agriculture et l'industrie annoncera ses résultats annuels.
Vendredi 19 décembre
Poujoulat
Le spécialiste des conduits de cheminée dévoilera ses résultats du premier semestre.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer