Agenda AOF / Sociétés France - Semaine du lundi 15 décembre 2025
information fournie par AOF 15/12/2025 à 16:28

(AOF) - Lundi 15 décembre

Aucune publication d'importance n'est attendue ce jour.

Mardi 16 décembre

Plastivaloire

Le fabricant de pièces plastiques complexes destinées aux produits de grande consommation présentera ses résultats annuels.

Mercredi 17 décembre

Aucune publication d'importance n'est attendue ce jour.

Jeudi 18 décembre

Exel Industries

Le spécialiste de la pulvérisation pour l'agriculture et l'industrie annoncera ses résultats annuels.

Vendredi 19 décembre

Poujoulat

Le spécialiste des conduits de cheminée dévoilera ses résultats du premier semestre.

