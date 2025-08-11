Agenda AOF / Sociétés France - Semaine du lundi 11 août 2025

(AOF) - Lundi 11 août
Abivax
La société de biotechnologie dévoilera ses résultats du premier semestre.
Hexaom
Le constructeur de maisons dévoilera son Chiffre d'affaires du premier semestre.
Mardi 12 août
La société française de biotechnologies présentera ses résultats du premier semestre.
Viel & Cie
La société d'investissement présentera son chiffre d'affaires du premier semestre.
Mercredi 13 août
Innelec Multmedia
L'entreprise française spécialisée dans la distribution de produits multimédia dévoilera son chiffre d'affaires du premier trimestre.
Jeudi 14 août
IT Link
La société de conseil et d'ingénierie spécialisée dans les systèmes connectés dévoilera son chiffre d'affaires du premier semestre.
Vendredi 15 août
Prologue
L'éditeur de logiciels et prestataire de services dévoilera son chiffre d'affaires du premier semestre.
