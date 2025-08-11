information fournie par AOF • 11/08/2025 à 15:06

Agenda AOF / Sociétés France - Semaine du lundi 11 août 2025

(AOF) - Lundi 11 août

Abivax

La société de biotechnologie dévoilera ses résultats du premier semestre.

Hexaom

Le constructeur de maisons dévoilera son Chiffre d'affaires du premier semestre.

Mardi 12 août

Valneva

La société française de biotechnologies présentera ses résultats du premier semestre.

Viel & Cie

La société d'investissement présentera son chiffre d'affaires du premier semestre.

Mercredi 13 août

Innelec Multmedia

L'entreprise française spécialisée dans la distribution de produits multimédia dévoilera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Jeudi 14 août

IT Link

La société de conseil et d'ingénierie spécialisée dans les systèmes connectés dévoilera son chiffre d'affaires du premier semestre.

Vendredi 15 août

Prologue

L'éditeur de logiciels et prestataire de services dévoilera son chiffre d'affaires du premier semestre.