Agenda AOF / Sociétés France - Semaine du 14 avril 2025

Le spécialiste de l'exploration et de la production d'hydrocarbures présentera ses chiffres d'activité pour le premier trimestre.

Le groupe de vins et spiritueux publiera ses résultats annuels 2024.

L'acteur mondial du marché des avantages et de l'engagement des salariés publiera ses résultats du premier semestre.

Les ventes du spécialiste des vins et spiritueux du troisième trimestre 2024/2025 sont attendues.

Le groupe dédié aux études de marché et aux sondages d'opinion présentera ses comptes de la période janvier-mars 2025.

Le spécialiste des systèmes de confinement cryogénique à membranes dédiés au transport et au stockage des gaz liquéfiés présentera ses chiffres d'activité pour les trois premiers mois de l'année.

GTT (Gaztransport et Technigaz)

L'acteur mondial du diagnostic in vitro révélera ses ventes du premier trimestre 2025.

Le spécialiste de la cybersécurité, du cloud et des supercalculateurs est attendu sur ses revenus du premier trimestre.

Le distributeur spécialisé dans les accessoires pour le chauffage et l'eau sanitaire dévoilera ses ventes du premier trimestre.

Le groupe dédié aux domaines de la robotique autonome, l'aérospatiale et la photonique devrait présenter ses revenus trimestriels.

La plateforme digitale de services et de paiement révélera ses revenus du premier trimestre.

Le champion européen des jeux d'argent et de hasard publiera son chiffre d'affaires pour la période de janvier à mars.

Le groupe dédié à la conception, la construction et la commercialisation de navires de plaisance affichera ses revenus du deuxième trimestre de l'exercice 2024/2025.

Le spécialiste mondial des matières premières naturelles pour les parfums et les arômes a dévoilé ses résultats 2024.

Kaufman et Broad

