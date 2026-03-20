Agenda AOF / Sociétés France - Lundi 23 mars 2026

(AOF) - Abivax
Abivax publiera ses résultats annuels
Spartoo
Spartoo dévoilera ses comptes de l'exercice 2025
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Voici les dernières évolutions économiques mondiales vendredi vers 17h55 GMT, alors que la guerre au Moyen-Orient est entrée dans son 21e jour: - Les Bourses européennes terminent en baisse, le pétrole repart à la hausse Les Bourses européennes ont de nouveau fini ... Lire la suite
L'épave d'un méthanier russe sans équipage, victime d'une attaque début mars et dérivant vers la Libye, ne présente actuellement aucun signe de dispersion des quelque 700 tonnes d'hydrocarbures présents dans ses réservoirs, a déclaré vendredi la protection civile ... Lire la suite
L'Ukraine attend toujours la première tranche, en avril, d'un prêt de 90 milliards d'euros promis par l'Union européenne pour aider le pays à poursuivre sa lutte contre l'invasion russe et ce malgré le maintien du veto de la Hongrie, a déclaré vendredi le président ... Lire la suite
La Bourse de Paris a terminé la semaine en baisse, plombée par la poursuite de l'envolée des prix de l'énergie liée au conflit au Proche Orient, à la durée et aux conséquences incertaines. L'indice CAC 40 a perdu 142,25 points (1,82%) à 7.665,62 points, à l'unisson ... Lire la suite
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