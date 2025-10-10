Agenda AOF / Sociétés France - Lundi 13 octobre 2025

(AOF) - Aucune publication d'importance n'est attendue ce jour.
La Bourse de New York se replie vendredi, plombée par la menace du président des Etats-Unis Donald Trump de lancer une augmentation "massive" des droits de douane américains visant les produits chinois. D'abord en hausse depuis l'ouverture de la séance boursière ... Lire la suite
Visé par des sanctions américaines, le juge français de la CPI dénonce des atteintes à l'Etat de droit
Visé depuis août par des sanctions américaines, le juge français de la Cour pénale internationale (CPI) Nicolas Guillou a témoigné vendredi des difficultés auxquelles il était confronté dans sa vie quotidienne et appelé les magistrats à "tenir" face aux atteintes ... Lire la suite
par Diana Mandia Les Bourses européennes ont terminé en forte baisse vendredi, les déclarations du président Donald Trump sur la possibilité d'imposer des droits de douane massifs sur les importations chinoises s'ajoutant à l'inquiétude suscitée par la situation ... Lire la suite
(AOF) - Stellantis (-7,29%, à 8,56 euros) Bien orienté en cours de séance Stellantis a fini bon dernier du CAC 40. Ce matin, le titre avait progressé grâce à l'annonce d'une hausse des facturations consolidées de 13 %, à 1,3 million d'unités, au troisième trimestre. ... Lire la suite
