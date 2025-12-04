Agenda AOF / Economie - Vendredi 5 décembre 2025

(AOF) - 8h00 en Allemagne
Commandes à l'industrie en octobre
8h45 en France
Production industrielle en octobre
Balance commerciale en octobre
11h00 en zone euro
PIB au troisième trimestre
16h00 aux États-Unis
Revenu et consommation des ménages en septembre
Indice des prix PCE en septembre
Indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan en décembre
