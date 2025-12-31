 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Agenda AOF / Economie - Vendredi 2 janvier 2026
information fournie par AOF 31/12/2025 à 14:43

(AOF) - 9h50 en France

PMI manufacturier en décembre

9h55 en Allemagne

PMI manufacturier en décembre

10h00 en zone euro

PMI manufacturier en décembre

15h45 aux Etats-Unis

PMI manufacturier en décembre

16h00 aux Etats-Unis

Dépenses de construction en novembre

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des opérateurs à la Bourse de New York le 31 décembre 2025 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )
    Wall Street prête à conclure une année de forte progression
    information fournie par AFP 31.12.2025 16:06 

    La Bourse de New York évolue en petite baisse mercredi, pour conclure une année d'essor malgré le chamboulement provoqué par la politique commerciale de Donald Trump et les inquiétudes sur les niveaux de valorisation du secteur de l'intelligence artificielle (IA). ... Lire la suite

  • Évelyne Leclercq lors du Festival de Télévision de Monte Carlo, le 7 juin 2010 à Monaco ( AFP / CHRISTIAN ALMINANA )
    Disparition d'Évelyne Leclercq, animatrice de "Tournez manège!", à 74 ans
    information fournie par AFP 31.12.2025 15:59 

    Elle était un pilier de l'émission "Tournez manège!", jeu matrimonial emblématique des années 1980-1990 sur TF1 : Évelyne Leclercq est décédée mardi à 74 ans. Elle est morte à Grasse (Alpes-Maritimes), "entourée de sa famille, des suites d’une très longue maladie" ... Lire la suite

  • Des passagers vérifiant le "statut" de leur train sur leurs téléphones à la gare de Saint Pancras à Londres, le 30 décembre 2025, après l'annulation de plusieurs trains eurostar dûe à des problèmes techniques sous le tunnel sous la Manche ( AFP / CARLOS JASSO )
    Eurostar: nuit blanche sans champagne avant le réveillon
    information fournie par AFP 31.12.2025 15:40 

    Quelques biscuits et une bouteille d'eau à trois heures du matin, mais pas d'électricité ni de wifi: la nuit d'avant-réveillon était loin d'être festive à bord de l'Eurostar resté bloqué durant près de 12 heures à cause d'aléas techniques. A la gare de Saint-Pancras ... Lire la suite

  • Le logo de Crowdstrike, sur un des sites du groupe. (Crédits: Adobe Stock)
    CrowdStrike en tête des gains en 2025, alors que les valeurs de la cybersécurité divergent
    information fournie par Reuters 31.12.2025 15:34 

    ** Les actions de CrowdStrike CRWD.O ont augmenté d'environ 39 % cette année, la société de cybersécurité ayant fait état d'une croissance des revenus récurrents tirés des abonnements et de l'expansion de la plateforme Falcon basée sur l'IA; l'action a atteint ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank