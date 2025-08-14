 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
AUG 25 CAC 40 Index (10x)
7 890,00
+1,07%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Agenda AOF / Economie - Vendredi 15 août
information fournie par AOF 14/08/2025 à 18:03

(AOF) - 1h50 au Japon

PIB préliminaire du deuxième trimestre

4h en Chine

Production industrielle du mois de juillet

14h30 aux États-Unis

Ventes au détail de juillet

Indice Empire State de la Fed de New York pour août

15h15 aux États-Unis

Production industrielle de juillet

16h aux États-Unis

Indice préliminaire de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan pour août

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

