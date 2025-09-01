Agenda AOF / Economie - Semaine du lundi 1er septembre 2025

(AOF) - Lundi 1er septembre
9h50 en France
Indice des directeurs d'achat pour le secteur manufacturier en août
9h55 en Allemagne
Indice des directeurs d'achat pour le secteur manufacturier en août
10h00 en zone euro
Indice des directeurs d'achat pour le secteur manufacturier en août
11h00 en zone euro
Taux de chômage en juillet
Marchés américains fermés pour le Labor Day
Mardi 2 septembre
11h00 en zone euro
Inflation en août
15h45 aux Etats-Unis
Indice des directeurs d'achat (S&P) pour le secteur manufacturier en août
16h00 aux Etats-Unis
Indice des directeurs d'achat (ISM) pour le secteur manufacturier en août
Dépenses de construction en juillet
Mercredi 3 septembre
9h50 en France
Indices des directeurs d'achat pour le secteur des services et Composite en août
9h55 en Allemagne
Indices des directeurs d'achat pour le secteur des services et Composite en août
10h00 en zone euro
Indices des directeurs d'achat pour le secteur des services et Composite en août
11h00 en zone euro
Prix à la production en juillet
16h00 aux Etats-Unis
Commandes aux entreprises en juillet
Rapport Jolts sur les ouvertures de postes en juillet
20h00 aux Etats-Unis
Livre Beige de la Fed sur l'état de santé de l'économie
Jeudi 4 septembre
11h00 en zone euro
Ventes au détail en juillet
14h15 aux Etats-Unis
Enquête ADP sur l'emploi privé en août
14h30 aux Etats-Unis
Inscriptions hebdomadaires au chômage
Nouvelles estimations de la productivité et du coût unitaire du travail au deuxième trimestre
15h45 aux Etats-Unis
Indices des directeurs d'achat pour le secteur des services et Composite en août
16h00 aux Etats-Unis
Indice des directeurs d'achat (ISM) pour le secteur non-manufacturier en août
16h30 aux Etats-Unis
Evolution hebdomadaire des stocks de pétrole
Evolution hebdomadaire des stocks de gaz
Vendredi 5 septembre
8h00 en Allemagne
Commandes à l'industrie en juillet
8h45 en France
Balance commerciale en juillet
11h00 en zone euro
Nouvelle estimation du PIB au deuxième trimestre
14h30 aux Etats-Unis
Rapport sur l'emploi pour août
