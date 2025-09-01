information fournie par AOF • 01/09/2025 à 15:35

Agenda AOF / Economie - Semaine du lundi 1er septembre 2025

(AOF) - Lundi 1er septembre

9h50 en France

Indice des directeurs d'achat pour le secteur manufacturier en août

9h55 en Allemagne

Indice des directeurs d'achat pour le secteur manufacturier en août

10h00 en zone euro

Indice des directeurs d'achat pour le secteur manufacturier en août

11h00 en zone euro

Taux de chômage en juillet

Marchés américains fermés pour le Labor Day

Mardi 2 septembre

11h00 en zone euro

Inflation en août

15h45 aux Etats-Unis

Indice des directeurs d'achat (S&P) pour le secteur manufacturier en août

16h00 aux Etats-Unis

Indice des directeurs d'achat (ISM) pour le secteur manufacturier en août

Dépenses de construction en juillet

Mercredi 3 septembre

9h50 en France

Indices des directeurs d'achat pour le secteur des services et Composite en août

9h55 en Allemagne

Indices des directeurs d'achat pour le secteur des services et Composite en août

10h00 en zone euro

Indices des directeurs d'achat pour le secteur des services et Composite en août

11h00 en zone euro

Prix à la production en juillet

16h00 aux Etats-Unis

Commandes aux entreprises en juillet

Rapport Jolts sur les ouvertures de postes en juillet

20h00 aux Etats-Unis

Livre Beige de la Fed sur l'état de santé de l'économie

Jeudi 4 septembre

11h00 en zone euro

Ventes au détail en juillet

14h15 aux Etats-Unis

Enquête ADP sur l'emploi privé en août

14h30 aux Etats-Unis

Inscriptions hebdomadaires au chômage

Nouvelles estimations de la productivité et du coût unitaire du travail au deuxième trimestre

15h45 aux Etats-Unis

Indices des directeurs d'achat pour le secteur des services et Composite en août

16h00 aux Etats-Unis

Indice des directeurs d'achat (ISM) pour le secteur non-manufacturier en août

16h30 aux Etats-Unis

Evolution hebdomadaire des stocks de pétrole

Evolution hebdomadaire des stocks de gaz

Vendredi 5 septembre

8h00 en Allemagne

Commandes à l'industrie en juillet

8h45 en France

Balance commerciale en juillet

11h00 en zone euro

Nouvelle estimation du PIB au deuxième trimestre

14h30 aux Etats-Unis

Rapport sur l'emploi pour août