Argent liquide : à quelle distance se trouve votre prochain distributeur de billets ?

(Et vous, avez-vous calculé le temps qui vous sépare du premier distributeur de billets ou point de retrait ? - Visuel Adobe Stock)

Alors que le nombre de distributeurs de billets diminue en France, les espèces restent accessibles pour la quasi-totalité des citoyens. Grâce à un maillage territorial renforcé, des solutions de retrait alternatives et des commerçants partenaires, le système bancaire garantit un accès rapide à l'argent liquide. Retrait d'espèces, cash-back, points multi-enseignes…

La disponibilité de la monnaie : une règle d'or pour la confiance des utilisateurs

L'accès facile à la monnaie courante fait partie de ses principes fondamentaux. Manquer d'espèces peut entraver la vie quotidienne de personnes isolées ou peu autonomes en matière d'usages numériques. C'est pourquoi cette priorité fait partie de la stratégie nationale 2025-2030 affichée par le Comité national des moyens de paiement (1) :

«L'universalité des espèces pour tous ceux qui souhaitent les utiliser… grâce à un maillage suffisant du territoire en distributeurs de billets.»

Distributeurs automatiques de billets : quelle tendance en France ?

Le nombre de distributeurs automatiques de billets (DAB) dont les banques sont propriétaires ne cesse de décroître en France, avec un total de 42.578 appareils actifs fin 2024 (notamment dans les villes de plus de 10.000 habitants historiquement mieux dotées), au profit de solutions alternatives (2) :

Les points de retrait multi-enseignes du type Cash Services, regroupement de quatre banques françaises pour mutualiser les coûts de fonctionnement et permettre des investissements innovants en faveur de l'inclusion des personnes présentant un handicap.

du type Cash Services, regroupement de quatre banques françaises pour mutualiser les coûts de fonctionnement et permettre des investissements innovants en faveur de l'inclusion des personnes présentant un handicap. Les points de retrait privatifs, en hausse de 3,9% en 2024, mis en place par un réseau bancaire particulier et installés chez les commerçants de proximité (ex : buraliste, bureau de poste…).

Le saviez-vous ? À fin 2023, 27.418 commerçants offraient le service de retrait d'espèces dans leurs locaux pour apporter une aide utile aux habitants (éloignés d'un DAB ou sans véhicule) et créer un lien social et du passage dans leurs points de vente (2).

La promesse : un point de retrait à 15 min maximum de chaque Français

La Banque de France, attachée à l'accessibilité de la monnaie dans tout le territoire, a mesuré le temps moyen séparant chaque Français d'un automate lui permettant de retirer de l'argent (3).

-> Trajet de 5 minutes : 79,1% des habitants domiciliés près d'un DAB et 92,5% près d'un autre point de retrait.

-> Trajet de 10 minutes : 92,8% des habitants situés près d'un DAB et 99,3% près d'un autre point de distribution.

-> Trajet de 15 minutes : 98,8% des habitants résidant près d'un DAB et 99,9% près d'un autre dispositif de retrait.

En théorie, presque chaque citoyen français peut se procurer des espèces dans un rayon raisonnable en voiture par rapport à son domicile.

À noter : avec un score de satisfaction de 91%, les Français trouvent l'accès aux espèces «facile» ou «très facile».

Le bémol sur l'accès aux espèces : des communes encore privées de DAB

56,5% ne disposent d'aucun point d'accès aux espèces (contre 56,3% à fin 2022) : il s'agit de communes à faible densité de population, qui doivent se déplacer pour atteindre lesdits points de retrait, pour un trajet moyen d'environ 9,2 min (temps stable vs 2023).

A savoir Connaissez-vous le retrait par cash back, possible chez certains commerçants ? En contrepartie d'un achat d'une valeur minimale d'un euro, vous pouvez régler le commerçant proposant le service, pour un montant supérieur au prix de votre article et récupérer de sa part la différence en espèces (dans la limite de 60 euros par client). Attention toutefois à bien lire les conditions affichées dans le magasin, car ce service peut s'avérer payant (4).

Malgré une dotation homogène des DAB dans l'Hexagone et un déclin désormais contenu, la distribution de billets peut manquer par endroits, entraînant pour certains habitants des déplacements plus longs ou le recours à des tiers habilités pour l'obtention d'espèces.

Accessibilité des distributeurs automatiques de billets : quelles nouveautés dès cet été ?

Ce nouveau fonctionnement des distributeurs automatiques de billets qui va intéresser les Français

Argent : tout ce qu'il faut savoir sur le retrait d'espèces avec son smartphone

(1) https://www.banque-france.fr/fr/strategie-monetaire/moyens-de-paiement/cnmp/strategie-nationale

(2) https://www.banque-france.fr/fr/publications-et-statistiques/publications/acces-du-public-aux-especes-actualisation-de-letat-des-lieux-fin-2024

(3) https://www.lafinancepourtous.com/2025/07/30/moyens-de-paiement-les-francais-ont-un-bon-acces-aux-especes/

(4) https://www.economie.gouv.fr/particuliers/mes-droits-conso/bien-consommer/comment-fonctionne-le-retrait-despeces-lachat-cash

DÉCOUVREZ LA BANQUE AU QUOTIDIEN CHEZ BOURSOBANK Connaissez-vous toutes les facettes de la Banque au quotidien chez BoursoBank ? Chez BoursoBank, vous réalisez vos opérations bancaires courantes en toute simplicité grâce à un Espace Client qui vous laisse choisir en autonomie parmi une gamme complète de 51 produits et 1.000 fonctionnalités gratuites et disponibles en temps réel. En plus des moyens de paiement, des assurances à petits prix et des bons plans négociés auprès d’enseignes partenaires sont réservés aux clients. Le tout accessible sur l’application mobile pour une navigation facilitée et une efficacité accrue de toutes les transactions.

Le point commun de toutes les activités de la banque au quotidien ? Des économies qui peuvent atteindre 251 euros par an sur les frais bancaires. C’est pourquoi BoursoBank est désignée banque la moins chère depuis 17 ans (1). (1) De nouveau classée banque la moins chère respectivement sur les profils «Jeune actif», «Cadre», «Cadre supérieur» et «Employé» et exæquo sur les profils «Jeune inactif», et «L'adepte du 100% mobile» selon une enquête réalisée par Le Monde / Panorabanques.com publiée le 09/12/2024. Détail des profils, des études tarifaires et de leur source depuis 2009 disponible sur boursobank.com. Découvrir le potentiel de la banque au quotidien avec BoursoBank