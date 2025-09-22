information fournie par AOF • 22/09/2025 à 16:47

Agenda AOF / Economie - Semaine du 22 septembre 2025

(AOF) - Lundi 22 septembre

16h00 en zone euro

Indice de confiance des consommateurs en septembre

Mardi 23 septembre

9h15 en France

Indices des directeurs d'achat pour les secteurs manufacturier et des services en septembre

9h30 en Allemagne

Indices des directeurs d'achat pour les secteurs manufacturier et des services en septembre

10h00 en zone euro

Indices des directeurs d'achat pour les secteurs manufacturier et des services en septembre

15h45 aux Etats-Unis

Indices des directeurs d'achat pour les secteurs manufacturier et des services en septembre

Mercredi 24 septembre

10h00 en Allemagne

Indice Ifo du climat des affaires en septembre

16h00 aux Etats-Unis

Ventes de logements neufs en août

16h30 aux Etats-Unis

Evolution hebdomadaire des stocks de pétrole

Jeudi 25 septembre

8h00 en Allemagne

Indice de confiance des consommateurs Gfk en septembre

8h45 en France

Moral des ménages en septembre

Dette trimestrielle au sens de Maastricht au deuxième trimestre 2025

9h30 en Suisse

Décision de politique monétaire de la Banque nationale Suisse

10h00 en France

Evolution de la masse monétaire M3 en août

14h30 aux Etats-Unis

Troisième estimation du PIB au deuxième trimestre

Commandes de biens durables en août

Inscriptions hebdomadaires au chômage

16h00 aux Etats-Unis

Ventes de logements anciens en août

16h30 aux Etats-Unis

Evolution hebdomadaire des stocks de gaz

Vendredi 26 septembre

14h30 aux Etats-Unis

Revenus et consommation des ménages en août

Indice des prix PCE en août

16h00 aux Etats-Unis

Estimation finale de l'indice de confiance des consommateurs de l'université du Michigan en septembre