Agenda AOF / Economie - Semaine du 22 septembre 2025

(AOF) - Lundi 22 septembre
16h00 en zone euro
Indice de confiance des consommateurs en septembre
Mardi 23 septembre
9h15 en France
Indices des directeurs d'achat pour les secteurs manufacturier et des services en septembre
9h30 en Allemagne
Indices des directeurs d'achat pour les secteurs manufacturier et des services en septembre
10h00 en zone euro
Indices des directeurs d'achat pour les secteurs manufacturier et des services en septembre
15h45 aux Etats-Unis
Indices des directeurs d'achat pour les secteurs manufacturier et des services en septembre
Mercredi 24 septembre
10h00 en Allemagne
Indice Ifo du climat des affaires en septembre
16h00 aux Etats-Unis
Ventes de logements neufs en août
16h30 aux Etats-Unis
Evolution hebdomadaire des stocks de pétrole
Jeudi 25 septembre
8h00 en Allemagne
Indice de confiance des consommateurs Gfk en septembre
8h45 en France
Moral des ménages en septembre
Dette trimestrielle au sens de Maastricht au deuxième trimestre 2025
9h30 en Suisse
Décision de politique monétaire de la Banque nationale Suisse
10h00 en France
Evolution de la masse monétaire M3 en août
14h30 aux Etats-Unis
Troisième estimation du PIB au deuxième trimestre
Commandes de biens durables en août
Inscriptions hebdomadaires au chômage
16h00 aux Etats-Unis
Ventes de logements anciens en août
16h30 aux Etats-Unis
Evolution hebdomadaire des stocks de gaz
Vendredi 26 septembre
14h30 aux Etats-Unis
Revenus et consommation des ménages en août
Indice des prix PCE en août
16h00 aux Etats-Unis
Estimation finale de l'indice de confiance des consommateurs de l'université du Michigan en septembre
