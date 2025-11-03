Agenda AOF / Economie - Mardi 4 novembre 2025

(AOF) - 14h30 aux Etats-Unis
Balance commerciale en septembre
16h00 aux Etats-Unis
Rapport Jolts sur les ouvertures de postes en septembre
Commandes à l'industrie en septembre
Le géant américain des produits d'hygiène Kimberly-Clark a annoncé lundi l'acquisition pour plus de 40 milliards de dollars (34,30 milliards d'euros) du fabricant de pansements Kenvue, confronté à des poursuites judiciaires liées à son antalgique Tylenol (paracétamol) ... Lire la suite
Les Bourses européennes ont terminé divisées et sans grand entrain, dans une séance de transition avant des résultats d'entreprises attendus plus tard dans la semaine. La Bourse de Paris a terminé en timide baisse (-0,14%) tout comme Londres (-0,16%) quand Francfort ... Lire la suite
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) 3 novembre - ** Les actions d'Eli Lilly LLY.N sont en hausse de 2,7 % à 886,07 $ après ... Lire la suite
Les députés français ont poursuivi lundi l'examen du volet recettes du projet de loi de finances 2026 dans un climat d'incertitudes alors que de nombreux amendements restent à débattre, ce qui devrait mettre en péril le vote solennel initialement prévu mardi dans ... Lire la suite
