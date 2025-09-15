Agenda AOF / Economie - Mardi 16 septembre 2025

(AOF) - 11h00 en Allemagne
Indice Zew du sentiment des économiques des investisseurs en septembre
11h00 en zone euro
Production industrielle en juillet
14h30 aux Etats-Unis
Ventes au détail en août
Prix des importations en août
15h15 aux Etats-Unis
Production industrielle et taux d'utilisation des capacités de production en août
16h00 aux Etats-Unis
Indice NAHB de la confiance des constructeurs immobiliers en septembre
Stocks des entreprises en juillet
