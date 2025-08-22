Agenda AOF / Economie - Lundi 25 août 2025

(AOF) - 14h00 aux Etats-Unis
Permis de construire en juillet
16H00 aux Etats-Unis
Vente de logements neufs en juillet
16h30 aux Etats-Unis
Indice manufacturier de la Fed de Dallas
par Mara Vilcu Les Bourses européennes ont terminé dans le vert vendredi, alors que les marchés ont pris connaissance du discours du président de la Réserve fédérale américaine (Fed) qui a ouvert la porte à des baisses de taux sans pour autant s'engager. À Paris, ... Lire la suite
Des moyens supplémentaires vont être déployés pour endiguer le "tsunami blanc" de la cocaïne en Martinique, a déclaré vendredi Bruno Retailleau, actuellement aux Antilles pour une visite dédiée à la lutte contre le narcotrafic. "La Martinique, comme l'Hexagone, ... Lire la suite
Face au durcissement des règles douanières américaines, plusieurs postes européennes annoncent la suspension des envois de colis outre-atlantique, comme La Poste, "faute d'informations complémentaires sur les conditions techniques d’envoi", a déclaré un responsable ... Lire la suite
Les Bourses européennes ont profité vendredi de l'optimisme des investisseurs après l'intervention du président de la Réserve fédérale américaine (Fed) lors du symposium des banquiers centraux de Jackson Hole, qui ouvre la porte à une baisse des taux de l'institution. ... Lire la suite
