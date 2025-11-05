Agenda AOF / Economie - Jeudi 6 novembre 2025

(AOF) - 8h00 en Allemagne
Production industrielle en septembre
8h45 en France
Estimation flash de l'emploi salarié au troisième trimestre 2025
11h00 en zone euro
Ventes au détail en septembre
13h00 au Royaume-Uni
Décision de politique monétaire de la Banque d'Angleterre
16h00 aux États-Unis
Stocks des grossistes en septembre
16h30 aux États-Unis
Evolution hebdomadaire des stocks de gaz
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer