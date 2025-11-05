 Aller au contenu principal
Agenda AOF / Economie - Jeudi 6 novembre 2025
information fournie par AOF 05/11/2025 à 17:37

(AOF) - 8h00 en Allemagne

Production industrielle en septembre

8h45 en France

Estimation flash de l'emploi salarié au troisième trimestre 2025

11h00 en zone euro

Ventes au détail en septembre

13h00 au Royaume-Uni

Décision de politique monétaire de la Banque d'Angleterre

16h00 aux États-Unis

Stocks des grossistes en septembre

16h30 aux États-Unis

Evolution hebdomadaire des stocks de gaz

