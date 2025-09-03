Agenda AOF / Economie - Jeudi 4 septembre 2025

(AOF) - 11h00 en zone euro
Ventes au détail en juillet
14h15 aux Etats-Unis
Enquête ADP sur l'emploi privé en août
14h30 aux Etats-Unis
Inscriptions hebdomadaires au chômage
Nouvelles estimations de la productivité et du coût unitaire du travail au deuxième trimestre
15h45 aux Etats-Unis
Indices des directeurs d'achat pour le secteur des services et Composite en août
16h00 aux Etats-Unis
Indice des directeurs d'achat (ISM) pour le secteur non-manufacturier en août
16h30 aux Etats-Unis
Evolution hebdomadaire des stocks de pétrole
Evolution hebdomadaire des stocks de gaz
