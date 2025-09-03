 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Agenda AOF / Economie - Jeudi 4 septembre 2025
information fournie par AOF 03/09/2025 à 18:07

(AOF) - 11h00 en zone euro

Ventes au détail en juillet

14h15 aux Etats-Unis

Enquête ADP sur l'emploi privé en août

14h30 aux Etats-Unis

Inscriptions hebdomadaires au chômage

Nouvelles estimations de la productivité et du coût unitaire du travail au deuxième trimestre

15h45 aux Etats-Unis

Indices des directeurs d'achat pour le secteur des services et Composite en août

16h00 aux Etats-Unis

Indice des directeurs d'achat (ISM) pour le secteur non-manufacturier en août

16h30 aux Etats-Unis

Evolution hebdomadaire des stocks de pétrole

Evolution hebdomadaire des stocks de gaz

