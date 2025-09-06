Une voiture percute accidentellement des piétons en Normandie: un mort et 3 blessés graves

Un pompier, le 4 novembre 2012 à Boulogne-sur-Mer ( AFP / PHILIPPE HUGUEN )

Une voiture a percuté accidentellement des piétons samedi après-midi à Pirou, commune balnéaire de la Manche, tuant une personne et faisant trois blessés graves, a-t-on appris de sources concordantes.

"Des premiers éléments recueillis, il semblerait que le conducteur du véhicule à boîte automatique ait fait un malaise. Le véhicule a poursuivi la route sur plusieurs mètres avant de percuter un groupe de personnes. Une femme est décédée, trois autres personnes sont en urgence absolue", a indiqué le procureur de Coutances, Gauthier Poupeau.

"La thèse volontaire est formellement exclue", a-t-il souligné.

Le conducteur, âgé de 81 ans, n'est que légèrement blessé, a précisé à l'AFP une source proche du dossier.

Les quatre piétons victimes sont âgés de 48 à 77 ans et le pronostic vital était engagé pour deux d'entre eux, a-t-on précisé de même source.

D'après Ouest-France, le véhicule a percuté dans sa course la terrasse d'une pizzeria proche du front de mer de Pirou. Selon les images d'une webcam filmant la plage, la voiture a terminé couchée sur le flanc, sur la route longeant la plage.

Les pompiers, arrivés sur place peu après 17h00 ont pris en charge six victimes au total, quatre piétons et les deux occupants de la voiture, a de son côté indiqué la préfecture de la Manche.

Les secours ont mobilisé plus d'une trentaine de sapeurs-pompiers, des équipes du SMUR et trois hélicoptères.