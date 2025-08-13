Agenda AOF / Economie - Jeudi 14 août 2025

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Estimation du PIB et de l'emploi au deuxième trimestre
Production industrielle de juin
14h30 aux Etats-Unis
Prix à la production du mois de juillet
Nouvelles inscriptions au chômage
information fournie par Boursorama avec AFP•13.08.2025•18:43•
Le gouvernement préconise mercredi une réforme de la filière hippique, pour faire face à la baisse des paris, comprenant "un plan d'économies structurelles" et une rénovation de la gouvernance du PMU afin de "faire évoluer son statut". Né en 1930, le PMU est un ...
Lire la suite
La Grèce, le Portugal et l'Espagne luttaient toujours contre de violents incendies mercredi, tandis que la situation s'améliorait en France et en Italie, après que des dizaines de milliers d'hectares ont été ravagés ces derniers jours en Europe méridionale. Ces ...
Lire la suite
par Mara Vilcu Les Bourses européennes ont terminé dans le vert mercredi, après la publication de données montrant la résilience des principales économies mais aussi la nécessité pour les banques centrales de rester accommodantes. À Paris, le CAC 40 a gagné 0,66% ...
Lire la suite
La Bourse de Paris a terminé en hausse de 0,66% mercredi, soutenue par la perspective d'une baisse des taux de la Réserve fédérale américaine en septembre, mais aussi par la prolongation de la trêve commerciale entre Washington et Pékin, avant un sommet déjà historique ...
Lire la suite
