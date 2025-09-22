AGENCE - L'agence européenne dit qu'une cyberattaque est à l'origine des perturbations aéroportuaires

(L'agence corrige sa déclaration pour supprimer la référence au ransomware et confirme uniquement qu'il s'agit d'une cyberattaque)

L'agence de cybersécurité de l'Union européenne a déclaré lundi que les perturbations aéroportuaires provoquées par des problèmes liés aux systèmes d'enregistrement automatique étaient dues à une cyberattaque.

L'ENISA a ajouté dans un communiqué que les forces de l'ordre étaient impliquées dans l'enquête.