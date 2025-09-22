 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
AGENCE - L'agence européenne dit qu'une cyberattaque est à l'origine des perturbations aéroportuaires
information fournie par Reuters 22/09/2025 à 10:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(L'agence corrige sa déclaration pour supprimer la référence au ransomware et confirme uniquement qu'il s'agit d'une cyberattaque)

L'agence de cybersécurité de l'Union européenne a déclaré lundi que les perturbations aéroportuaires provoquées par des problèmes liés aux systèmes d'enregistrement automatique étaient dues à une cyberattaque.

L'ENISA a ajouté dans un communiqué que les forces de l'ordre étaient impliquées dans l'enquête.

