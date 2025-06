Ageas: succès d'un placement de 400 M£ d'obligations senior information fournie par Cercle Finance • 24/06/2025 à 18:28









(CercleFinance.com) - Ageas annonce avoir réalisé avec succès le placement de ses premiers titres de dette sous la forme de 400 millions de livres sterling d'obligations Senior subordonnées à taux fixe arrivant à échéance en décembre 2028, avec une première date de remboursement en septembre 2028.



L'émission a suscité 'un intérêt considérable des investisseurs institutionnels au Royaume-Uni', assure la société.



Les titres seront émis en coupures de GBP 100.000 à un prix de réémission de 99,963 avec un taux de coupon fixe de 4,75% payable annuellement, le premier paiement étant prévu en décembre 2025.



Standard & Poor's a attribué la note une notation A+ et Moody's une natation A1. L'émission et le règlement des titres est prévu pour le 1 juillet 2025.



Le produit net de l'émission des Notes viendra compléter le financement de l'acquisition d'esure et servira également à répondre aux besoins généraux d'Ageas.





Valeurs associées AGEAS 57,1000 EUR Euronext Bruxelles +1,06%