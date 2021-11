Ageas publie ses résultats pour les 9 premiers mois de 2021

Maintien d’une belle performance commerciale dans tous les métiers

Une excellente performance opérationnelle à la fois en Vie et Non-Vie

En bonne voie pour atteindre les prévisions de bénéfices pour 2021 et les objectifs de Connect21





Résultat net Le résultat net du Groupe s’est établi à EUR 568 millions , soutenu par une excellente performance en Vie, mais entravé par l’RPN(i)

s’est établi à , soutenu par une excellente performance en Vie, mais entravé par l’RPN(i) Le résultat net en Assurance a progressé, passant de EUR 737 millions à EUR 777 millions.

a progressé, passant de EUR 737 millions à Le résultat net en Non-Vie se chiffre à EUR 236 millions par rapport à EUR 311 millions l’an dernier.

se chiffre à par rapport à EUR 311 millions l’an dernier. Résultat net en Vie de EUR 541 millions par rapport à EUR 426 millions l’an dernier.

de par rapport à EUR 426 millions l’an dernier. Le résultat net du Groupe au troisième trimestre s’établit à EUR 161 millions. Encaissement L’encaissement du Groupe (à 100 %) a progressé de 11 % pour atteindre EUR 31 milliards.

(à 100 %) a progressé de 11 % pour atteindre L’encaissement en Vie (à 100 %) a augmenté de 9 % pour passer à EUR 25 milliards, porté par une solide performance commerciale toutes régions confondues.

(à 100 %) a augmenté de 9 % pour passer à porté par une solide performance commerciale toutes régions confondues. L’encaissement en Non-Vie a connu une forte hausse pour atteindre EUR 6 milliards , principalement grâce à la Belgique et à l’inclusion de Taiping Re.

a connu une forte hausse pour atteindre , principalement grâce à la Belgique et à l’inclusion de Taiping Re. L’encaissement au troisième trimestre (à 100 %) a augmenté de 13 %, passant de EUR 7,8 milliards à EUR 8,8 milliards. Performance

opérationnelle Excellent ratio combiné de 95,2 % , dont 5% d'impact des événements météorologiques défavorables.

, dont 5% d'impact des événements météorologiques défavorables. Marge opérationnelle de 96 pb sur les produits à taux garanti et de 34 pb sur les produits en unités de compte. Ces deux marges se situent dans la plage cible. Bilan Capitaux propres à EUR 11,5 milliards ou EUR 61,79 par action.

ou EUR 61,79 par action. Le ratio de Solvabilité II Ageas du Groupe est demeuré solide, à 187 % , bien en ligne avec notre profil de risque et notre objectif de solvabilité.

du Groupe est demeuré solide, à , bien en ligne avec notre profil de risque et notre objectif de solvabilité. Total des liquidités du Compte général au 30 septembre 2021 : EUR 1,3 milliard .

Les passifs techniques Vie hors comptabilité reflet des entités consolidées ont augmenté de 1 % par rapport à fin 2020, à EUR 74,6 milliards.

L’aperçu complet des chiffres et un comparatif avec l’année précédente sont disponibles à la page 5 de ce communiqué et sur le site web d’Ageas.

Les chiffres clés et les points principaux sur les segments se trouvent dans les annexes à ce communiqué de presse.

Hans De Cuyper, CEO d’Ageas, a déclaré : « L’excellente performance au troisième trimestre et depuis le début de l’année traduit la force de notre Groupe. Même si les inondations dévastatrices de cet été en Belgique et au Royaume-Uni ont entraîné des sinistres bien supérieurs à tout ce que nous avons connu auparavant à cause d'un seul événement naturel, les bons résultats de toutes nos activités ont compensé cela. Ceci démontre la résilience d’Ageas grâce à notre répartition géographique et notre portefeuille diversifié en Vie, Non-Vie et Réassurance. Nous restons donc confiants dans la concrétisation de notre objectif de bénéfice pour 2021 de EUR 850 à 950 millions. De plus, nous sommes sur la bonne voie pour atteindre tous les objectifs de notre plan stratégique Connect21, et nous sommes prêts à donner le coup d’envoi d’Impact24, notre nouveau plan stratégique pour 2022-2024. »

