Ageas publie ses résultats pour l’année 2021

Résultat net dans le haut de la fourchette des prévisions des bénéfices

Une croissance à deux chiffres porte les encaissements à EUR 40 milliards grâce à une solide performance commerciale dans toutes les régions et dans tous les segments d’activité

Réalisation de tous les objectifs financiers à la fin du cycle stratégique Connect21

Proposition d’un dividende brut en espèces d’EUR 2,75 par action

Principaux chiffres de 2021 Résultat net Le résultat net du Groupe s’est établi à EUR 845 millions , grâce à une excellente performance en Vie mais pénalisé par le RPN(i)

s’est établi à , grâce à une excellente performance en Vie mais pénalisé par le RPN(i) Le résultat net de l’Assurance a progressé , passant d’EUR 960 millions à EUR 1.070 millions

, passant d’EUR 960 millions à Le résultat net en Non-Vie se chiffre à EUR 328 millions par rapport à EUR 391 millions l’an dernier

se chiffre à par rapport à EUR 391 millions l’an dernier Le résultat net en Vie s’élève à EUR 742 millions contre 570 millions l’an dernier

contre 570 millions l’an dernier Le résultat net du Groupe au quatrième trimestre s’est établi à EUR 277 millions Encaissement L’encaissement du Groupe (à 100 %) a progressé de 12 % pour atteindre EUR 40 milliards

(à 100 %) a progressé de 12 % pour atteindre L’encaissement en Vie (à 100 %) est en hausse de 11 % à EUR 32 milliards grâce à de solides ventes de produits en unités de compte

(à 100 %) est en hausse de 11 % à grâce à de solides ventes de produits en unités de compte L’encaissement en Non-Vie (à 100 %) a connu une forte hausse pour atteindre EUR 8 milliards , principalement grâce à la Belgique et à l’inclusion de Taiping Re

(à 100 %) a connu une forte hausse pour atteindre , principalement grâce à la Belgique et à l’inclusion de Taiping Re L’encaissement au quatrième trimestre (à 100 %) a augmenté de 14 %, passant d’EUR 7,7 milliards à EUR 8,8 milliards Bilan Les capitaux propres s’élèvent à EUR 11,9 milliards ou à EUR 64,14 par action.

ou à EUR 64,14 par action. Le Total des liquidités du Compte Général s’est établi à EUR 1,1 milliard

Les passifs techniques Vie hors comptabilité reflet des entités consolidées ont augmenté de 2 % par rapport à fin 2020, à EUR 75,2 milliards

Réalisation complète des objectifs financiers de Connect21 Cible Performance Ratio combiné 96 % 95,4 % Marge opérationnelle des produis à taux garanti 85-95 pb 99 pb Marge opérationnelle des produits en unités de compte 30-40 pb 35 pb Ratio de Solvabilité II ageas du Groupe 175 % 197 % Bénéfice par action (TCAC) hors impact des RPN(i) 5-7 % 11 % Versement du dividende ≥50 % 52 %

Un aperçu complet des chiffres et une comparaison avec l’exercice précédent sont disponibles à la page 5 du présent communiqué de presse et sur le site web d’Ageas .

Les chiffres clés et les principaux faits marquants sur les segments se trouvent dans les annexes de ce communiqué de presse.

Hans De Cuyper, CEO d’Ageas, a déclaré : « Je suis très heureux et fier qu’en cette année marquée par un contexte économique difficile, une inflation en hausse et des intempéries extrêmes, toutes nos activités ont enregistré de solides performances commerciales et opérationnelles, ce qui s’est traduit par une croissance à deux chiffres de notre encaissement à EUR 40 milliards et à un excellent résultat net de l’Assurance supérieur à EUR 1 milliard. La performance du Groupe a été renforcée encore par un très bon quatrième trimestre, en particulier en Asie, tandis, que notre focalisation sur les produits en unités de compte, qui nécessitent moins de capital, a contribué à la nette augmentation du résultat Vie. »

« Avec ses résultats exceptionnels, nous avons clotûré Connect21, l’un des cycles stratégiques les plus difficiles qu'Ageas ait jamais connu. Indépendamment de la pression subie par les entreprises, des temps incertains dans la vie des gens et de la société en transformation rapide, nous sommes parvenus non seulement à atteindre nos objectifs mais aussi à tenir nos promesses envers toutes nos parties prenantes. Tout au long de Connect21, nous sommes restés fidèles à notre mission de véritable supporter de la vie de toutes nos parties prenantes en apportant une assistance et une protection de première qualité à nos clients, en créant un environnement propice à l'épanouissement de nos employés, en favorisant les relations à long terme avec nos partenaires et en créant de la valeur pour nos investisseurs. Nous pouvons également être fiers de notre contribution à une société meilleure et plus durable, un axe qui sera au centre de nos activités dans Impact24, le prochain cycle stratégique d'Ageas. Ce résultat ne se fait pas facilement. Il est le fruit du travail de nombreuses personnes : nos employés, nos partenaires et nos clients. Je tiens à les remercier tous sincèrement pour leur confiance, leur fidélité et leur dévouement. »

