Ageas publie ses résultats du troisième trimestre

Résultats solides depuis le début de l'année

Des résultats trimestriels marqués par une solide performance opérationnelle dans la plupart des activités

combinée avec de solides résultats d'investissements

Résultat net Résultat net à neuf mois à EUR 877 millions contre EUR 656 millions grâce à l'activité Vie en Asie et à la solide performance en Non-vie en Belgique et en Europe continentale.

La réévaluation du passif RPN(i) a une incidence positive de EUR 106 millions sur le résultat net depuis le début de l'année

Résultat net du troisième trimestre progresse de EUR 214 millions à EUR 271 millions

Résultat net en Vie du troisième trimestre a été multiplié par deux, de EUR 90 millions à EUR 182 millions, porté par la Belgique et l'Asie

Résultat net en Non-Vie du troisième trimestre a reculé de EUR 99 millions à EUR 86 millions principalement en raison du marché automobile britannique difficile Encaissement Encaissement du Groupe sur 9 mois (à 100%) à EUR 28,5 milliards , en hausse de 11% à périmètre constant

sur 9 mois (à 100%) à , en hausse de 11% à périmètre constant Encaissement du groupe au troisième trimestre (à 100%) à périmètre constant de EUR 7,5 milliards , en hausse de 13%

Encaissement Vie en hausse de 14%, à EUR 5,9 milliards et Non-Vie en hausse de 9% à EUR 1,7 milliard (tous deux à 100% et à périmètre constant)

, en hausse de 13% Encaissement en hausse de 14%, à EUR 5,9 milliards et en hausse de 9% à EUR 1,7 milliard (tous deux à 100% et à périmètre constant) L'encaissement du Groupe (partie d'Ageas) au troisième trimestre augmente de 2% à EUR 3,2 milliards à périmètre constant Performance

opérationnelle

(à neuf mois) Ratio combiné à 94,7% contre 95,1%

contre 95,1% Marge opérationnelle des produits à taux garanti à 81 pb contre 93 pb, mais en bonne voie d'atteindre les objectifs fixés entre 85 pb et 95 pb

Marge opérationnelle des produits en unités de compte à 26 pb Bilan Capitaux propres à EUR 11,2 milliards ou EUR 58,58 par action.

ou EUR 58,58 par action. Ratio de Solvabilité IIageas à 199% malgré la baisse continue de la courbe des taux

malgré la baisse continue de la courbe des taux Total des actifs liquides du Compte général à EUR 1,6 milliard , dont EUR 0,6 milliard est cantonné pour le règlement Fortis

, dont EUR 0,6 milliard est cantonné pour le règlement Fortis Les passifs techniques Vie hors comptabilité reflet des entités consolidées au 30 septembre ont augmenté de 2% pour atteindre EUR 73,2 milliards

L'aperçu complet des chiffres est disponible sur le site web d'Ageas.

Bart De Smet, CEO d'Ageas, a déclaré: «Nous avons à nouveau généré une solide performance opérationnelle au cours de ce troisième trimestre. Le résultat net a continué de bénéficier de notre gestion stricte de l'actif et du passif dans nos activités européennes et de la méthode prudente de valorisation de nos actifs.

Grâce à l'évolution favorable des marchés boursiers chinois au troisième trimestre, nous avons pu réaliser des plus values importantes. Nous sommes également très satisfaits de la forte augmentation de l'encaissement réalisé dans la plupart des segments au cours du trimestre et depuis le début de l'année.»

