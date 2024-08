Ageas publie ses résultats du premier semestre 2024

Résultat opérationnel net de EUR 613 millions alimenté par d’excellents résultats d’assurance tant en Vie qu’en Non-Vie

Solides performances commerciales soutenues par une croissance significative en Non-Vie et une nette augmentation en Vie

Acompte sur dividende brut en espèces de EUR 1,50 par action

Annonce d’un rachat d’actions de EUR 200 millions

Chiffres clés (Groupe) Résultat Le résultat opérationnel net s’est établi à EUR 613 millions , ce qui représente un rendement des capitaux propres de 16,4 %. Le résultat net s’est établi à EUR 642 millions.

s’est établi à La génération de capital opérationnel s’est établie à EUR 1,2 milliard.

s’est établie à La génération de capital libre opérationnel s’est établie à EUR 934 millions . Encaissements

(à taux de change et périmètre constants) Les encaissements ont augmenté de 14 % pour atteindre EUR 10,2 milliards .

ont augmenté de 14 % pour atteindre . Les encaissements en Vie ont augmenté de 10 % pour atteindre EUR 6,5 milliards , principalement sous l’effet d’une croissance solide en Asie et d’une reprise soutenue en Europe.

ont augmenté de 10 % pour atteindre , principalement sous l’effet d’une croissance solide en Asie et d’une reprise soutenue en Europe. Les encaissements en Non-Vie ont enregistré une progression significative de 23 % pour atteindre EUR 3,7 milliards , avec une croissance sur la plupart des marchés et dans toutes les branches d’activité.

ont enregistré une progression significative de 23 % pour atteindre , avec une croissance sur la plupart des marchés et dans toutes les branches d’activité. La réassurance a mené à bien une campagne de renouvellement couronnée de succès au 1er janvier 2024 , avec des encaissements en protection en croissance conforme au business plan. Performance opérationnelle Le ratio combiné reste solide à 94,1 %.

reste solide à La marge des produits à taux garantis s’est élevée à 164 pb et la marge des produits en unités de compte s’est établie à 41 pb. Bilan Les fonds propres élargis ont augmenté pour atteindre EUR 15,9 milliards , soit EUR 86,58 par action.

ont augmenté pour atteindre , soit EUR 86,58 par action. Le ratio de solvabilité s’est légèrement amélioré par rapport à l’ensemble de l’exercice 2023 et atteint 219 % .

s’est légèrement amélioré par rapport à l’ensemble de l’exercice 2023 et atteint . Le total des actifs liquides du compte général au 30 juin 2024 est supérieur à EUR 1,3 milliard .

du compte général au 30 juin 2024 est supérieur à . Les Passifs Vie hors UG/L s’établissent à EUR 87,7 milliards

Impact24 – Réalisations non financières et en matière de durabilité



Grâce aux efforts continus du Groupe dans le domaine de la durabilité, l’action Ageas figure désormais dans l’indice BEL ® ESG d’Euronext Brussels.

® d’Euronext Brussels. La filiale belge d’Ageas, AG, a obtenu le label Ecovadis Platinum , ce qui la place parmi les 1 % d’entreprises les plus performantes du monde en termes de durabilité.

, ce qui la place parmi les 1 % d’entreprises les plus performantes du monde en termes de durabilité. L’Ageas Corporate Center ainsi que diverses entités opérationnelles ont été primés pour leur engagement persistant à créer un endroit idéal pour évoluer favorisant l’épanouissement de leurs employés.

favorisant l’épanouissement de leurs employés. Plusieurs entités d’Ageas ont bien progressé dans la mise en œuvre d’Impact24, obtenant une reconnaissance pour leur engagement à poursuivre l’excellence en matière d’ expérience client , reflétant la gamme de produits offerts, l’inclusivité et l’application de la technologie, des données et de l’IA.

Hans De Cuyper, CEO d’Ageas : « Une fois de plus, nous avons appliqué notre stratégie de croissance Impact 24 grâce à d’excellentes performances globales en Non-Vie et à une croissance significative en Vie soutenue par une forte augmentation des encaissements en Asie et une reprise marquée en Europe. Ces excellents résultats de l’assurance tant en Vie qu’en Non-Vie nous ont permis de dégager un solide résultat opérationnel net pour le premier semestre 2024. Nous sommes donc bien positionnés pour maintenir notre objectif d’un résultat opérationnel net compris entre EUR 1,2 et 1,25 milliard pour l’ensemble de l’exercice. Et conformément à notre engagement, nous distribuerons à nos actionnaires un acompte sur dividende brut en espèces de EUR 1,50. Nous avons par ailleurs décidé de lancer un nouveau programme de rachat d’actions de EUR 200 millions. Au-delà de nos succès opérationnels et financiers, nous sommes de plus en plus reconnus pour notre engagement en faveur de nos objectifs non financiers et, à l’approche de la conclusion de notre plan stratégique triennal, nous sommes convaincus que nous atteindrons tous les objectifs fixés dans le cadre d’Impact24. »

