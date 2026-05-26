Ageas légèrement dans le vert avec une note positive de KBC

Ageas gagne 0,8% et s'inscrit ainsi à contre-courant de la tendance à Bruxelles (-0,5% sur le BEL 20), sur fond de propos positifs de KBC qui réitère sa recommandation "accumuler" sur le titre de la compagnie d'assurance belge, avec un objectif de cours rehaussé de 62 EUR à 70 EUR.

"Ageas a affiché une solide performance au 2e semestre 2025, portée par une croissance stable en Belgique, une amélioration structurelle continue en Europe, de fortes marges d'assurance vie en Asie et une contribution croissante de la réassurance", rappelle la banque belge.

"L'exécution stratégique a progressé avec la finalisation des acquisitions de Saga et d'Esure, ainsi que l'acquisition imminente des 25% de BNP dans AG, tandis que les bénéfices de 2025 ont été renforcés par un avantage fiscal ponctuel de 300 MEUR", ajoute-t-elle.

Pour 2026, KBC juge le contexte macroéconomique "mitigé mais globalement favorable", avec des taux d'intérêt plus élevés qui renforcent les rendements des réinvestissements, avec un impact limité sur la solvabilité, et une météo relativement favorable soutenant les tendances des sinistres.

Aussi, la banque remonte légèrement ses estimations pour 2026, principalement en Belgique et en Europe, "soutenant une confiance persistante dans la résilience du modèle d'assurance du Benelux dans un contexte d'incertitude macroéconomique".