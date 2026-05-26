 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Ageas légèrement dans le vert avec une note positive de KBC
information fournie par Zonebourse 26/05/2026 à 15:56

Ageas gagne 0,8% et s'inscrit ainsi à contre-courant de la tendance à Bruxelles (-0,5% sur le BEL 20), sur fond de propos positifs de KBC qui réitère sa recommandation "accumuler" sur le titre de la compagnie d'assurance belge, avec un objectif de cours rehaussé de 62 EUR à 70 EUR.

"Ageas a affiché une solide performance au 2e semestre 2025, portée par une croissance stable en Belgique, une amélioration structurelle continue en Europe, de fortes marges d'assurance vie en Asie et une contribution croissante de la réassurance", rappelle la banque belge.

"L'exécution stratégique a progressé avec la finalisation des acquisitions de Saga et d'Esure, ainsi que l'acquisition imminente des 25% de BNP dans AG, tandis que les bénéfices de 2025 ont été renforcés par un avantage fiscal ponctuel de 300 MEUR", ajoute-t-elle.

Pour 2026, KBC juge le contexte macroéconomique "mitigé mais globalement favorable", avec des taux d'intérêt plus élevés qui renforcent les rendements des réinvestissements, avec un impact limité sur la solvabilité, et une météo relativement favorable soutenant les tendances des sinistres.

Aussi, la banque remonte légèrement ses estimations pour 2026, principalement en Belgique et en Europe, "soutenant une confiance persistante dans la résilience du modèle d'assurance du Benelux dans un contexte d'incertitude macroéconomique".

Valeurs associées

AGEAS
68,3000 EUR Euronext Bruxelles -0,36%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
HAFFNER ENERGY
0,2595 -18,78%
CAC 40
8 235,49 +0,76%
DBT
0,19 +111,11%
Pétrole Brent
97,11 -2,18%
SOITEC
156,75 -5,97%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank