Ageas: le titre recule après une levée de fonds information fournie par Cercle Finance • 15/04/2025 à 09:42









(CercleFinance.com) - Le titre Ageas accuse la plus forte baisse de l'indice BEL 20 mardi matin en réaction au placement par l'assureur belge de nouvelles actions dans le cadre d'un placement accéléré.



Le groupe indique avoir levé avec succès 550 millions d'euros par le biais de la constitution accélérée d'un livre d'ordres via l'émission de 10.967.099 nouvelles actions ordinaires, placées à un prix unitaire de 50,15 euros.



L'augmentation de capital est destinée à financer en partie l'acquisition d'esure, officialisée hier, qui vise à constituer une plateforme se situant dans le 'top 3' des assureurs pour particuliers au Royaume-Uni.



L'opération doit générer un retour sur investissement sans effet de levier de plus de 12% pour Ageas, ce qui se traduirait par un retour sur capital investi (ROIC) avec effet de levier supérieur à 20%.



A 9h35, l'action lâchait 0,4% alors que le BEL avançait de 0,2% au même moment.





Valeurs associées AGEAS 51,3000 EUR Euronext Bruxelles -3,21%