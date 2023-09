Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ageas: la vente de l'assurance-vie en France est bouclée information fournie par Cercle Finance • 25/09/2023 à 09:41









(CercleFinance.com) - Ageas a annoncé lundi avoir bouclé la vente de ses activités d'assurance-vie en France à Carac, une mutuelle spécialisée dans l'épargne, la retraite et la prévoyance.



Le groupe belge indique avoir obtenu toutes les autorisations réglementaires, finalisant du même coup la transaction.



Pour mémoire, les activités vie et pension d'Ageas en France se composent d'Ageas France, Ageas Retraite, Ageas Patrimoine et Sivaconline.



L'opération, qui avait été annoncée en avril dernier, va permettre à Ageas d'augmenter sa liquidité d'environ 185 millions d'euros, avec un impact positif de 9% sur son ratio Solvabilité II sur la base de la position à fin juin 2023.



La cession, dont les termes financiers n'avaient pas été dévoilés, s'inscrit dans le cadre de sa stratégie visant à rationaliser son portefeuille européen et à se concentrer sur ses principaux marchés au sein de la région.





