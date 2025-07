Ageas et BlackRock, Inc : Notification de transparence

Conformément aux règles de transparence financière*, BlackRock,Inc. a introduit le 3 juillet 2025 une notification annonçant que, le 1 er juillet 2025 sa participation a franchi, à la hausse, le seuil légal de 5% des actions émises par Ageas et atteint ainsi 7,78%.

Motif de la notification

Acquisition ou cession du contrôle d'une entreprise qui détient une participation dans un émetteur

Notification par

Une entreprise mère ou une personne détenant le contrôle

Personne(s) tenue(s) à notification

Voir annexe 1a.

Date de dépassement du seuil

1 juillet 2025

Seuil franchi (in %)

5%

Dénominateur

198.938.286

Détails de la notification

Voir annexe 1b.

Chaîne des entreprises contrôlées par l’intermédiaire desquelles la participation est effectivement détenue (le cas échéant)

La chaîne des entreprises contrôlées est disponible sur https://www.ageas.com/fr/investors/actionnaires .

Information supplémentaire

À la suite de l'acquisition de HPS Investment Partners, la structure du groupe BlackRock a été modifiée. A l’issue de la transaction, BlackRock, Inc. a transféré l'intégralité de ses participations dans BlackRock Finance, Inc. et Global Infrastructure Management, LLC à BlackRock Saturn Subco, LLC, une filiale détenue à 100 % par la société.

Le communiqué de presse et les notifications reçues par Ageas sont disponibles sur le site web.

* article 14, alinéa 1er de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes

Ageas est un groupe d’assurance international d’origine belge, coté en bourse, riche de 200 années d’expérience et de savoir-faire. Nous proposons à nos clients particuliers et professionnels des produits d’assurance Vie et Non-vie conçus pour répondre à leurs besoins spécifiques, aujourd’hui comme demain, et nous exerçons également des activités de réassurance. Classé parmi les plus grands groupes d’assurance européens, Ageas concentre ses activités sur l’Europe et l’Asie, qui représentent ensemble la majeure partie du marché mondial de l’assurance. Ageas gère avec succès des activités d’assurances en Belgique, au Royaume-Uni, au Portugal, en Turquie, en Chine, en Malaisie, en Inde, en Thaïlande, au Vietnam, au Laos, au Cambodge, à Singapour et aux Philippines via une combinaison de filiales détenues à 100 % et de partenariats à long terme avec des institutions financières solides et des distributeurs de renom. Ageas figure parmi les leaders du marché dans les pays où il est actif. Il emploie au total environ 50.000 salariés et a réalisé un encaissement annuel d’EUR 18,5 milliards en 2024.

ANNEXE 1a

Name Address (for legal entities) BlackRock, Inc. 50 Hudson Yards, New York, NY, 10001, U.S.A. BlackRock (Singapore) Limited 20 Anson Road #18-01, Singapore, 79912, Singapore BlackRock Advisors (UK) Limited 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, U.K. BlackRock Advisors, LLC 50 Hudson Yards, New York, NY, 10001, U.S.A. BlackRock Asset Management Canada Limited 161 Bay Street, Suite 2500, Toronto, Ontario, M5J 2S1, Canada BlackRock Asset Management Deutschland AG Lenbachplatz 1 1st Floor, Munich, 80333-MN3, Germany BlackRock Asset Management North Asia Limited 15/F, 16/F, 17/F Citibank Tower & 17/F ICBC Tower, 3 Garden Road, Central, Hong Kong BlackRock Financial Management, Inc. 50 Hudson Yards, New York, NY, 10001, U.S.A. BlackRock Fund Advisors 400 Howard Street, San Francisco, CA, 94105, U.S.A. BlackRock Institutional Trust Company, National Association 400 Howard Street, San Francisco, CA, 94105, U.S.A. BlackRock International Limited Exchange Place One, 1 Semple Street, Edinburgh, EH3 8BL, U.K. BlackRock Investment Management (Australia) Limited Level 37 Chifley Tower, 2 Chifley Square, Sydney NSW 2000, Australia BlackRock Investment Management (UK) Limited 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, U.K. BlackRock Investment Management, LLC 1 University Square Drive, Princeton, NJ, 8540, U.S.A. BlackRock Japan Co., Ltd. 1-8-3 Marunouchi Chiyoda-ku, Trust Tower Main, Tokyo, 100-8217, Japan Aperio Group, LLC 3 Harbor Dr Suite 204, Sausalito, CA 94965, U.S.A. SpiderRock Advisors, LLC Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, DE 19808, U.S.A.

ANNEXE 1b

A) Voting rights Previous notification After the transaction # of voting rights # of voting rights % of voting rights Holders of voting rights Linked to securities Not linked to the securities Linked to securities Not linked to the securities S BlackRock, Inc. 0 0 0,00% 1 BlackRock (Singapore) Limited 26.755 26.310 0,01% 1 BlackRock Advisors (UK) Limited 2.917.790 3.172.318 1,59% 1 BlackRock Advisors, LLC 203.203 332.981 0,17% 1 BlackRock Asset Management Canada Limited 147.243 262.978 0,13% 1 BlackRock Asset Management Deutschland AG 1.811.227 1.362.308 0,68% 1 BlackRock Asset Management North Asia Limited 25.474 25.829 0,01% 1 BlackRock Financial Management, Inc. 50.348 190.132 0,10% 1 BlackRock Fund Advisors 3.769.688 3.810.650 1,92% 1 BlackRock Institutional Trust Company, National Association 2.088.675 2.690.187 1,35% 1 BlackRock International Limited 1.637 12.647 0,01% 1 BlackRock Investment Management (Australia) Limited 69.199 56.242 0,03% 1 BlackRock Investment Management (UK) Limited 895.264 1.142.495 0,57% 1 BlackRock Investment Management, LLC 418.682 373.405 0,19% 1 BlackRock Japan Co., Ltd. 285.173 300.448 0,15% 1 Aperio Group, LLC 18.343 21.757 0,01% 1 Subtotal 12.728.700 13.780.688 6,93% S TOTAL 13.780.688 0 6,93% 0,00%

B) Equivalent financial instruments After the transaction Holders of equivalent

financial instruments Type of financial instrument Expiration date Exercise period or date # of voting rights that may be acquired if the instrument is exercised % of voting rights Settlement BlackRock Advisors, LLC Contract Difference 641.303 0,32% cash BlackRock Financial Management, Inc. Contract Difference 513.136 0,26% cash BlackRock Institutional Trust Company, National Association Contract Difference 326.027 0,16% cash BlackRock Investment Management (UK) Limited Contract Difference 13.097 0,01% cash BlackRock Investment Management, LLC Contract Difference 845 0,00% cash Aperio Group, LLC Depositary Receipt 195.684 0,10% SpiderRock Advisors, LLC Depositary Receipt 158 0,00% TOTAL 1.690.250 0,85%

TOTAL (A & B) # of voting rights % of voting rights CALCULATE 15.470.938 7,78%

