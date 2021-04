Ageas annonce les Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire des Actionnaires d'ageas SA/NV

Étant donné que le quorum requis pour l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires du 22 avril 2021 ne sera pas atteint, ageas SA/NV organisera les Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire des Actionnaires (« l'Assemblée ») le mercredi 19 mai 2021 à 10h30. L'Assemblée se tiendra à The Egg, Rue Bara 175, 1070 Bruxelles, et sera organisée dans le respect des mesures de lutte contre le coronavirus en vigueur à la date de l'Assemblée. Les actionnaires sont invités à consulter le site web d'Ageas (www.ageas.com) pour y trouver d'éventuelles informations complémentaires à ce sujet.





Si les mesures actuellement en vigueur restent inchangées, il ne sera pas permis d'assister physiquement à l'Assemblée. Dans ce cas, les actionnaires inscrits qui auront exprimé leur souhait de voter en ligne pourront suivre l'Assemblée de manière virtuelle via un webcast. Ils sont priés de consulter au préalable le site web d'Ageas, qui présentera la procédure d'inscription pour participer au webcast. Au moins 24 heures avant l'Assemblée, Ageas communiquera des données de connexion individuelles aux actionnaires inscrits sur la base des données dont dispose la société. Les actionnaires peuvent également voter par le biais du modèle de procuration ou du formulaire de vote disponible sur le site web d'Ageas.

Les modalités générales de participation à l'Assemblée sont disponibles sur le site web ageas.com. Les documents relatifs à l'Assemblée ci-dessous y seront également disponibles pour consultation :

la convocation et l'ordre du jour, qui comprend : les décharges de responsabilité ; l'approbation du rapport annuel et des comptes annuels 2020 ; l'approbation du rapport de rémunération ; le dividende ; les propositions de nomination et de renouvellement du mandat des membres du Conseil d'administration, et le renouvellement du mandat de commissaire aux comptes de PWC Bedrijfsrevisoren/PwC Réviseurs pour une période de 3 ans.

l'approbation des modifications proposées des statuts ; et

les rapports spéciaux du Conseil d'administration.

Les actionnaires pourront s'inscrire à l'Assemblée, voter et poser des questions uniquement si, à la date d'enregistrement, ils détiennent le nombre d'actions pour lesquelles ils ont indiqué leur intention d'exercer leur droit de vote et de poser des questions, quel que soit le nombre d'actions qu'ils détiennent le jour de l'Assemblée. La date d'enregistrement est le 5 mai 2021 à minuit (CET).

Les actionnaires qui souhaitent participer à l'Assemblée doivent faire connaître leurs intentions au plus tard le 16 mai 2020 en communiquant leurs instructions à la société, à leur banque ou à leur institution financière. La société devra être en possession des formulaires de vote et des procurations par lesquels les actionnaires peuvent transmettre leurs instructions de vote le 16 mai 2021 au plus tard.

Les questions relatives à cette assemblée peuvent être posées par e-mail à l'adresse general.meeting@ageas.com.

Ageas est un groupe d'assurance international coté en bourse riche de près de 200 années d'expérience et de savoir-faire. Il propose à ses clients de détail et à ses clients professionnels des solutions Vie et Non-vie afin de répondre à leurs besoins actuels et futurs. Classé parmi les plus grandes compagnies d'assurance européennes, Ageas concentre ses activités sur l'Europe et l'Asie, qui représentent ensemble la majeure partie du marché mondial de l'assurance. Ageas mène des activités d'assurances couronnées de succès en Belgique, au Royaume-Uni, en France, au Portugal, en Turquie, en Chine, en Malaisie, en Inde, en Thaïlande, au Vietnam, au Laos, au Cambodge, à Singapour et aux Philippines au travers d'une combinaison de filiales à 100 % et de partenariats à long terme avec des institutions financières robustes et des distributeurs clés. Ageas figure parmi les leaders du marché dans la plupart des pays où il est actif. Ageas emploie quelque 45 000 salariés et a réalisé un encaissement annuel de près de 36 milliards d'euros en 2020 (tous les chiffres à 100 %).

