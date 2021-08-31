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Agache lance la cession de ses actions Carrefour
information fournie par Reuters31/08/2021 à 17:54

31 août (Reuters) - CARREFOUR SA CARR.PA :

* SOCIÉTÉ GÉNÉRALE EQUITY SYNDICATE DIT QUE LE GROUPE AGACHE ANNONCE AVOIR ENGAGÉ LA CESSION DU SOLDE DE SA PARTICIPATION DANS CARREFOUR REPRÉSENTANT ENVIRON 5,7% DU CAPITAL

* SOCIÉTÉ GÉNÉRALE EQUITY SYNDICATE DIT QUE LES MODALITÉS DÉFINITIVES DE CE PLACEMENT SERONT ANNONCÉES À L'ISSUE DE LA CONSTRUCTION DU LIVRE D'ORDRES (QUI DÉBUTE IMMÉDIATEMENT)

* SOCIÉTÉ GÉNÉRALE EQUITY SYNDICATE DIT QUE LE RÈGLEMENT-LIVRAISON DU PLACEMENT DEVRAIT INTERVENIR LE 3 SEPTEMBRE 2021

* CESSION DES ACTIONS CARREFOUR LANCÉE DANS LE CADRE D'UN PLACEMENT PAR VOIE DE CONSTRUCTION ACCÉLÉRÉE D'UN LIVRE D'ORDRES RÉSERVÉ AUX INVESTISSEURS INSTITUTIONNELS

Pour plus de détails, cliquez sur CARR.PA

(Gdansk Newsroom)

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