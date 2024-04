AG 22 Avril 2024 - Approbation transfert Euronext growth

Paris, le 22 avril 2024, 18h – Le groupe AdUX, spécialiste de la publicité digitale et de l’expérience utilisateur annonce la mise en œuvre du transfert sur Euronext Growth Paris (Code ISIN FR0012821890 - ADUX).



Le groupe de publicité digitale AdUX (Code ISIN FR0012821890 - ADUX) annonce que l’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire de la Société, qui s’est tenue ce jour sur 1ère convocation, a approuvé l’ensemble des résolutions qui lui ont été soumises conformément à l’ordre du jour figurant dans l’avis de réunion valant avis de convocation publié au BALO n°34 du 18 mars 2024.

L’Assemblée Générale a adopté l’ensemble des résolutions proposées par le Conseil d’administration, notamment :

- l’approbation du projet de radiation des actions d’AdUX des marchés réglementés Euronext Paris et Euronext Amsterdam et de leur transfert simultané sur le système multilatéral de négociation Euronext Growth Paris ;

- l’approbation de la modification de l’article 13 des statuts d’AdUX aux fins d’introduire une obligation statutaire de déclaration de franchissement de certaines seuils.

Les résultats complets des votes sont disponibles sur le site internet de la Société www.adux.com, section Investisseurs, rubrique Assemblée Générale.