Afyren: une subvention obtenue pour Afyren Neoxy information fournie par Cercle Finance • 09/07/2025 à 13:15









(CercleFinance.com) - Afyren annonce l'obtention d'une subvention de quatre millions d'euros au profit d'Afyren Neoxy, soit la deuxième tranche d'une enveloppe globale de huit millions, dont deux millions déjà versés à l'ouverture du programme en juin 2021.



Intervenant à une période charnière pour Afyren Neoxy, cette subvention s'inscrit dans le cadre de l'appel à projets du plan France Relance de Bpifrance visant à soutenir les investissements stratégiques de secteurs critiques.



Elle sera en partie consacrée à financer des modifications en cours sur la bioraffinerie dans le cadre de sa fiabilisation. Elle permettra également de réaliser les premiers investissements visant à en optimiser le fonctionnement et à améliorer sa performance.



Par ailleurs, Afyren a identifié des améliorations qui, moyennant un investissement complémentaire d'une vingtaine de millions d'euros, permettraient de porter la capacité de production à 20 kt et de relever l'EBITDA cible à 14 millions d'euros.





Valeurs associées AFYREN 2,4950 EUR Euronext Paris -2,54%