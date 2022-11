AFYREN signe un nouveau contrat pour fournir des acides organiques biosourcés à un fabricant américain de lubrifiants industriels

Pour recevoir toute l'information financière d'AFYREN en temps réel, faites-en la demande par mail à afyren@newcap.eu



• Cet accord pluriannuel permettra au fabricant de réduire ses émissions de gaz à effet de serre Scope 3 et contribuera à l’atteinte de ses objectifs de neutralité carbone



• AFYREN propose une alternative biosourcée aux molécules pétro-sourcées traditionnellement utilisées, en agissant sur la chaîne de valeur des entreprises et en leur proposant un bilan carbone fortement amélioré



• AFYREN a désormais pré-vendu 75% du volume de sa production cible d'acides organiques issue de son usine AFYREN NEOXY



Clermont-Ferrand/Lyon, le 17 novembre 2022, 7h45 CET – AFYREN (code ISIN : FR0014005AC9, mnémonique : ALAFY), société de greentech qui offre aux industriels des produits biosourcés et bas-carbone grâce à sa technologie de fermentation unique basée sur un modèle complètement circulaire, annonce aujourd'hui la signature d'un nouveau contrat pluriannuel portant sur la fourniture de ses acides organiques biosourcés à un fabricant américain de lubrifiants synthétiques.